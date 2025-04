Franceschini le Br e quei comunisti che volevano distruggere lo Stato

Fra tutti e i maggiori esponenti delle Brigate Rosse, di cui era uno dei fondatori, Alberto Franceschini è riuscito ad essere il più emblematico e insieme anche il più misterioso. Persino nei tempi e nelle circostanze della morte. Avvenuta l'11 aprile, all'età di 77 anni, e appresa nel giorno più difficile, diciamo così, in cui conquistarsi un'attenzione adeguata al sinistro ruolo avuto dall'interessato nella storia del terrorismo italiano: il giorno dei funerali di Papa Francesco.Libero dal 1992, e refrattario al palcoscenico nella sua recuperata libertà dopo avere scontato le condanne procuratesi da terrorista, Franceschini conosceva paradossalmente delle Brigate Rosse più segreti del fondatore più famoso, che è l'ultraottantenne Renato Curcio, e del protagonista dell'operazione più clamorosa - e alla fine suicida - compiuta da quell'organizzazione armata.

