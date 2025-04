Risentimento muscolare la finale di Coppa Italia è a rischio | è UFFICIALE

muscolare e almeno due settimane di stop: a rischio c'è la presenza nel decisivo match con in palio la Coppa nazionaleInfortunio pesante in vista della finale di Coppa Italia: problema muscolare che può costare uno stop di 2-3 settimane e quindi la possibilità di giocare il decisivo match per l'assegnazione della Coppa nazionale.Infortunio per Ndoye: finale a rischio (LaPresse) – calciomercato.itIl Bologna ha infatti comunicato che Dan Ndoye è stato escluso dalla lista dei convocati per un problema alla coscia sinistra accusato nella giornata di ieri. Il giocatore svizzero non sarà dunque disponibile per la trasferta di Udine e dovrà stare fermo almeno due settimane, forse anche tre. Un problema visto che la sfida di Coppa Italia contro il Milan è in programma il 14 maggio, quindi tra poco più di due settimane.

