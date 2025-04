Cristante sottolinea | Passato non conta Inter fortissima sarà difficile!

Cristante si è espresso prima del fischio d'inizio di Inter-Roma, sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Di seguito le sue parole.LE DICHIARAZIONI – Bryan Cristante ha così parlato a DAZN nel pre-partita di Inter-Roma: «Affrontiamo la sfida con la concentrazione giusta. Siamo consapevoli della sua difficoltà, ma dobbiamo provarci perché è importante in chiave accesso alla Champions League. L'Inter è fortissima, si sta giocando il Campionato, per cui i risultati precedenti valgono poco. Dovremo stare attenti a non scoprirci troppo, rimanendo concentrati in quanto al minimo errore potrebbero segnarci».

