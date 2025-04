Oleggio Magic Basket a Lucca sconfitta nell' ultima di regular season

nella sesta giornata di ritorno play-in Gold, ultima di regular season, l'Oleggio Magic Basket cede a Lucca 96-92.Un risultato ininfluente da entrambe le parti, con gli Squali già certi del primo posto e Lucca del secondo dato il ko di San Miniato contro Gazzada. Playoff al via il week end. Novaratoday.it - Oleggio Magic Basket, a Lucca sconfitta nell'ultima di regular season Leggi su Novaratoday.it a sesta giornata di ritorno play-in Gold,di, l'cede a96-92.Un risultato ininfluente da entrambe le parti, con gli Squali già certi del primo posto edel secondo dato il ko di San Miniato contro Gazzada. Playoff al via il week end.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'Oleggio Magic Basket torna a vincere, battuta Siena - Non bastano 40 minuti, ma 45 sì per aggiudicarsi una grandissima partita. Nella terza giornata play-in Gold l'Oleggio Magic Basket batte Vismederi Costone Siena 105-96. In campo per gli Squali Casella, Toffanin, Lonati, Garavaglia e Suigo; per Siena Banchi, Paoli F, Nasello, Bastone e Zeneli... 🔗novaratoday.it

BC Servizi Arezzo sfida l’Oleggio Magic Basket nella Poule Promozione - Mercoledì 19 febbraio, alle ore 20.30, la BC Servizi Arezzo affronterà l’Oleggio Magic Basket nel posticipo della Poule Promozione. La partita, arbitrata dai signori Baveri di Desio (MB) e Rigon di Bellinzago Novarese (NO), si giocherà al Palasport Umberto Re di Boffalora Ticino (MI), campo di casa dell’Oleggio. L’Oleggio, capolista del girone piemontese-lombardo con 40 punti su 44 e una serie utile di 19 partite, rappresenta un avversario di alto livello. 🔗lortica.it

Oleggio Magic Basket: la vittoria a San Miniato vale il primato in classifica - Squali, una vittoria che vale il primato in classifica con una giornata di anticipo. Splendido referto rosa per l'Oleggio Magic Basket a casa dell'Etrusca Basket San Miniato: 84-92 il finale. In campo per gli Squali i soliti Toffanin, Casella, Lonati, Garavaglia e Suigo; per San Miniato Caglio... 🔗novaratoday.it

Cosa riportano altre fonti

Oleggio Magic Basket, a Lucca sconfitta nell'ultima di regular season; Oleggio Magic Basket, sconfitta ininfluente a Lucca; Oleggio Magic Basket sconfitta a Lucca nell'ultima di regular season; BC Lucca accoglie il Magic Oleggio in cerca di due punti per il secondo posto ai play-in. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Oleggio Magic Basket sconfitta a Lucca nell'ultima di regular season - Pareggio senza conseguenze tra gli Squali e Basketball Club Lucca, con le due squadre già certe del piazzamento playoff. Ora testa alla post-season che inizierà nel weekend del 10/11 maggio ... 🔗tuttosport.com

Oleggio Magic Basket: l'ultima di regular season a Lucca - Ultimo appuntamento di regular season. Oleggio Magic Basket ospite domani sera, venerdì 25 aprile a Lucca alle 20.30. Gli Squali, già certi della prima posizione in classifica, saranno in campo con la ... 🔗tuttosport.com

BC Lucca accoglie il Magic Oleggio in cerca di due punti per il secondo posto ai play-in - Ultima giornata della fase Play In con il BCLucca che venerdì sera (ore 20,30) riceve la capolista Magic Oleggio già certa del primo posto in vista dei playoff della Serie B interregionale. Una vittor ... 🔗noitv.it