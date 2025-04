Milan due gol per il colpo fuori casa! Al Venezia manca un rigore

Milan torna a vincere anche in campionato e lo fa contro il Venezia al Penzo con il risultato di 2-0. Basta un gol nei primi minuti alla squadra rossonera.VITTORIA – Il Milan dà continuità al successo contro l’Inter e vince a Venezia con il risultato di 2-0. I rossoneri reagiscono al meglio alla sconfitta di scorsa settimana con l’Atalanta e indirizzano la via in modo positivo. Al minuto 5 decide il gol di Christian Pulisic, che sfrutta al meglio l’assist di Youssouf Fofana. La squadra di Eusebio Di Francesco recrimina per le tantissime occasioni create tra primo e secondo tempo. Troppi errori nell’ultimo passaggio prima del tiro. Al minuto 34 l’arbitro ha annullato il gol del pari di Yeboah per fuorigioco all’inizio dell’azione. Nella ripresa è stato negato un rigore clamoroso al Venezia per fallo di Pavlovic su Yeboah. Inter-news.it - Milan, due gol per il colpo fuori casa! Al Venezia manca un rigore Leggi su Inter-news.it Iltorna a vincere anche in campionato e lo fa contro ilal Penzo con il risultato di 2-0. Basta un gol nei primi minuti alla squadra rossonera.VITTORIA – Ildà continuità al successo contro l’Inter e vince acon il risultato di 2-0. I rossoneri reagiscono al meglio alla sconfitta di scorsa settimana con l’Atalanta e indirizzano la via in modo positivo. Al minuto 5 decide il gol di Christian Pulisic, che sfrutta al meglio l’assist di Youssouf Fofana. La squadra di Eusebio Di Francesco recrimina per le tantissime occasioni create tra primo e secondo tempo. Troppi errori nell’ultimo passaggio prima del tiro. Al minuto 34 l’arbitro ha annullato il gol del pari di Yeboah pergioco all’inizio dell’azione. Nella ripresa è stato negato unclamoroso alper fallo di Pavlovic su Yeboah.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conceiçao non ha pietà del suo Milan: “Presi due gol ridicoli, i tifosi hanno ragione a contestare” - Dopo il KO di Torino contro i granata di Vanoli, Sergio Conceiçao è quasi senza parole nel post gara: "I tifosi hanno tutte le ragioni del mondo a protestare. Poi inutile analizzare situazioni, formazioni, sostituzioni: quando prendi due gol ridicoli così, qualunque squadra va in difficoltà..."Continua a leggere 🔗fanpage.it

Milan-Verona, la moviola live: gol annullato a Gimenez, Joao Felix e Leao chiedono due rigori - Milan-Hellas Verona (calcio d`inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 25esima giornata di campionato in Serie A. A San Siro arbitra... 🔗calciomercato.com

Due gol alla Lazio, Inter avanti in Coppa Italia. E sarà ancora derby col Milan - Maestoso il gol di Arnautovic, da repertorio il rigore di Calhanoglu. I nerazzurri offrono una prova chiara, i biancocelesti spenti ancor prima di accendersi 🔗ilgiornale.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Coppa Italia: Milan vince il derby e vola in finale, Inter sfuma sogno triplete | .it; Bologna-Milan 2-1: video, gol e highlights; Milan, rimonta vincente: 3-2 sulla Roma! Festa Lazio con la Fiorentina e che colpo del Sassuolo; Strepitoso Milan rimonta 2 gol all'Inter e vince la Supercoppa. 🔗Cosa riportano altre fonti

Venezia-Milan 0-2, le pagelle: Pulisic torna decisivo, segna anche Gimenez - Serie A, Venezia-Milan: cronaca, risultato e pagelle della partita di campionato giocata oggi allo stadio Pier Luigi Penzo. 🔗milanlive.it

Milan, vittoria a Venezia con gol di Pulisic e Gimenez. Strefezza fa gioire il Como, Genoa sconfitto - Le due partite della 34a giornata di Serie A si concludono 0-2 per i rossoneri, 1-0 per i lariani. I rossoneri soffrono e rischiano in Laguna ma capitalizzano la rete dell’americano in avvio di match. 🔗fanpage.it

Coppa Italia, Inter-Milan 0-3. Rossoneri in finale - La semifinale di Coppa Italia Inter-Milan finisce 3-0 per i rossoneri, che vanno dunque in finale. 🔗msn.com