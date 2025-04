Montesarchio tecnologia e impegno al servizio della comunità | un nuovo risultato nella lotta all’abbandono dei rifiuti

Montesarchio, attraverso l’impegno della Polizia Locale e il supporto delle più moderne tecnologie di videosorveglianza, continua nella sua azione a tutela del decoro urbano e dell’ambiente.nella giornata di ieri, grazie all’utilizzo di fototrappole, dashcam e al lavoro attento degli agenti, è stato possibile sorprendere in flagranza una persona mentre abbandonava un sacchetto di rifiuti indifferenziati dal finestrino della propria automobile. La persona in questione, paradossalmente tra coloro che lamentano spesso la presenza di rifiuti in strada, è stata immediatamente sanzionata: una multa di circa 500 euro è stata comminata sia per l’abbandono illecito di rifiuti sia per la guida con patente scaduta. Una nuova sanzione dunque: sono diversi infatti i verbali elevati contro chi si rende responsabile di episodi del genere. Anteprima24.it - Montesarchio, tecnologia e impegno al servizio della comunità: un nuovo risultato nella lotta all’abbandono dei rifiuti Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di, attraverso l’Polizia Locale e il supporto delle più moderne tecnologie di videosorveglianza, continuasua azione a tutela del decoro urbano e dell’ambiente.giornata di ieri, grazie all’utilizzo di fototrappole, dashcam e al lavoro attento degli agenti, è stato possibile sorprendere in flagranza una persona mentre abbandonava un sacchetto diindifferenziati dal finestrinopropria automobile. La persona in questione, paradossalmente tra coloro che lamentano spesso la presenza diin strada, è stata immediatamente sanzionata: una multa di circa 500 euro è stata comminata sia per l’abbandono illecito disia per la guida con patente scaduta. Una nuova sanzione dunque: sono diversi infatti i verbali elevati contro chi si rende responsabile di episodi del genere.

Su altri siti se ne discute

Servizio sociale a Fossacesia, Impegno Comune critica la carenza di assistenti sociali e tempi di attesa lunghi - "Il servizio sociale a Fossacesia non soddisfa pienamente le esigenze della popolazione, in particolare per quanto riguarda la presenza delle assistenti sociali, una figura sempre più centrale per le necessità delle fasce più vulnerabili". La consigliera Miriam Salerno del gruppo di minoranza... 🔗chietitoday.it

La tecnologia al servizio della salute: prevenzione del melanoma - Scopri come l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la diagnosi del melanoma in Italia. Leggi tutto Innovazione nella prevenzione del melanoma: il ruolo dell’intelligenza artificiale su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Inaugurato a Pomezia il nuovo centro Marilab Future Labs: innovazione e tecnologia al servizio della salute - Il nuovo centro polispecialistico avanzato Marilab Future Labs, appena inaugurato a Pomezia, si propone di ampliare l’offerta sanitaria locale, distinguendosi come un punto di riferimento per le cure di eccellenza. Con una struttura che combina professionalità in ogni ambito medico e l’impiego di tecnologie all’avanguardia, il centro è stato progettato per garantire ai pazienti un’esperienza […] L'articolo Inaugurato a Pomezia il nuovo centro Marilab Future Labs: innovazione e tecnologia al servizio della salute è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Montesarchio| Tecnologia e impegno al servizio della comunità: un nuovo risultato nella lotta all'abbandono dei rifiuti; Airola, il gruppo Dovere Civico: “Un ulteriore milione di euro viene meno nelle casse comunali”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lotta all'abbandono dei rifiuti: beccato sul fatto 500 euro di multa - Il Comune di Montesarchio, attraverso l’impegno della Polizia Locale e il supporto delle più moderne tecnologie di videosorveglianza, continua nella sua azione a tutela del decoro urbano e dell’ambien ... 🔗msn.com

Montesarchio, martedì Consiglio comunale per approvazione consuntivo e nuove tariffe Tari - “Nella seduta del prossimo 29 aprile sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2024, che evidenzia risultati soddisfacenti nella gestione d ... 🔗msn.com