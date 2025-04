Danzavo e non avevo fiato Mi hanno trovato un tumore vicino al cuore e ho fatto l’autotrapianto per salvarmi | il racconto di Giulia Tarantino

Giulia Tarantino ha raccontato a Il Corriere della Sera il lungo percorso per curare il tumore trovato vicino al suo cuore. Anzitutto la Tarantino si è accorta quasi per caso che c’era un problema serio da affrontare. Durante una coreografia di un musical, nel 2022, si è accorta che aveva il fiato corto e che non riusciva a respirare bene. “Il lavoro mi ha salvato la vita. – ha spiegato – Ero restia ai controlli medici prima dell’intervento, ora ho un approccio diverso”.Poi ha ricordato: “Era il 27 dicembre, non c’era quasi nessuno in ospedale. Fortunatamente, tra i pochi medici in servizio ho trovato un cardiologo”. Da alcune analisi si è subito evidenziata una massa: “Ho subito pensato: ‘Ecco, ora dovrò fermarmi con il lavoro‘. È così sacro e importante per me. Poi ho capito che la faccenda era più complicata”. Leggi su Ilfattoquotidiano.it L’attrice e cantanteha raccontato a Il Corriere della Sera il lungo percorso per curare ilal suo. Anzitutto lasi è accorta quasi per caso che c’era un problema serio da affrontare. Durante una coreografia di un musical, nel 2022, si è accorta che aveva ilcorto e che non riusciva a respirare bene. “Il lavoro mi ha salvato la vita. – ha spiegato – Ero restia ai controlli medici prima dell’intervento, ora ho un approccio diverso”.Poi ha ricordato: “Era il 27 dicembre, non c’era quasi nessuno in ospedale. Fortunatamente, tra i pochi medici in servizio houn cardiologo”. Da alcune analisi si è subito evidenziata una massa: “Ho subito pensato: ‘Ecco, ora dovrò fermarmi con il lavoro‘. È così sacro e importante per me. Poi ho capito che la faccenda era più complicata”.

Su questo argomento da altre fonti

“Ho avuto la malattia dei pirati del XVII secolo, lo scorbuto. Avevo smesso di mangiare e sono tornati i problemi di salute mentale”: lo rivela Robbie Williams - Robbie Williams in una intervista al Mirror ha parlato apertamente di come il suo anno sia iniziato in modo difficile. a causa della depressione. La superstar ha anche rivelato di aver ricevuto una diagnosi di scorbuto, dopo aver assunto farmaci soppressori dell’appetito. Naturalmente l’artista ha sottolineato, ancora una volta, il suo grande amore per la moglie, Ayda Field, per essergli stata accanto. 🔗ilfattoquotidiano.it

Pavlovic: "Atletico Madrid? Avevo dato la mia parola a Ibra. La verità sul mercato di gennaio" - Nel corso della sua intervista a Mozzartsport, portale serbo, il difensore del Milan Strahinja Pavlovic ha parlato anche delle ultime due sessioni... 🔗calciomercato.com

Piazza pagata dai romani, anche la Finanza col fiato sul collo di Gualtieri dopo la Corte dei Conti - Non solo la Corte dei Conti, anche la Guardia di Finanza sta col fiato sul collo del sindaco di Roma Gualtieri per le spese per la manifestazione di piazza del Popolo del 15 marzo scorso, covocata da Michele Serra e da Repubblica. Unendo i puntini, i fatti sono tanti: l’esposto del capogruppo azzurro al Senato Maurizio Gasparri; quello dei consiglieri comunali della Lega Fabrizio Santori e Maurizio Politi; quello dell’ex prima cittadina della Capitale Virginia Raggi. 🔗secoloditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

“Danzavo e non avevo fiato. Mi hanno trovato un tumore vicino al cuore e ho fatto l’autotrapianto…. 🔗Approfondimenti da altre fonti

“Danzavo e non avevo fiato. Mi hanno trovato un tumore vicino al cuore e ho fatto l’autotrapianto per salvarmi”: il racconto di Giulia Tarantino - L’attrice e cantante Giulia Tarantino ha raccontato a Il Corriere della Sera il lungo percorso per curare il tumore trovato vicino al suo cuore. Anzitutto la Tarantino si è accorta quasi per caso che ... 🔗ilfattoquotidiano.it