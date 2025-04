Sbatte la testa contro il palo 17enne al Pronto Soccorso

testa contro a un palo e si è accasciato a terra. È successo in mattinata, sul campo di Sala Baganza durante una partita che ha visto opposte Cus Parma-Real Sala Baganza, mentre si stava disputando un torneo giovanile. L'incidente. Parmatoday.it - Sbatte la testa contro il palo, 17enne al Pronto Soccorso Leggi su Parmatoday.it Durante una partita di calcio, un ragazzo di 17 anni ha battuto laa une si è accasciato a terra. È successo in mattinata, sul campo di Sala Baganza durante una partita che ha visto opposte Cus Parma-Real Sala Baganza, mentre si stava disputando un torneo giovanile. L'incidente.

Se ne parla anche su altri siti

Nasconde la droga nel parrucchino, sbatte la testa contro l’auto dei carabinieri e spunta la cocaina - Un uomo di 39 anni ha cercato di nascondere 9 dosi di cocaina sotto il parrucchino, ma durante i controlli dei carabinieri di Catania ha urtato la testa contro il montante della gazzella dei militari, rivelando così il quantitativo di stupefacente pronto per la vendita: arrestato.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Pusher “maldestro”, sbatte la testa contro l’auto dei carabinieri e dal parrucchino cade la cocaina - Un pusher di 39 anni di Catania è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando provinciale etneo, sorpreso mentre stava spacciando. Il suo arresto ha assunto contorni quasi comici quando, mentre stava salendo sull’auto di servizio dei militari, ha urtato contro la portiera, cosa che ha fatto cadere il parrucchino dove erano nascoste 9 dosi di cocaina. L’arresto rocambolesco del pusher Tutto è iniziato quando l’attenzione dei carabinieri è stata attirata da un’auto, dove viaggiava il pusher 39enne insieme alla compagna 40enne. 🔗dayitalianews.com

Esce di strada mentre pedala in bicicletta e sbatte contro un palo: è in fin di vita - Una drammatica caduta in bicicletta. E’ quanto avvenuto lunedì pomeriggio in via Palantone, località Porporana: a rimanere vittima dell’incidente un ragazzo bengalese di 29 anni, ora ricoverato all’ospedale di Cona. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Secondo quanto ricostruito il... 🔗ferraratoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Esce di strada mentre pedala in bicicletta e sbatte contro un palo: è in fin di vita; Paura per Chris Harper: sbatte contro un palo, il casco gli salva la testa - Ciclismo su strada video; Cade dalla moto, sbatte la testa a un palo e muore un 25enne (NOME); Ciclismo, Chris Harper cade al Tour des Alps e sbatte la testa contro un palo. Il video. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Quali sono le ragioni per cui una donna nervosa sbatte la testa contro il muro? - Questa notte ha avuto la diarrea e ha vomitato molto. Da quanto stava male, ha iniziato a sbattere la testa sul muro in modo forte e volontario, e ora ha tutti gli ematomi e i bernoccoli. 🔗pazienti.it