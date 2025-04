Franceschini non l' aveva raccontata tutta | Brigate rosse chi era davvero

raccontata fino in fondo, Alberto Franceschini. Di questo erano convinti in molti. Lui, uno dei fondatori delle Brigate rosse, era presente già nel novembre 1969, al convegno di Chiavari, in Liguria, dove all'Hotel Stella Maris si riunirono una settantina di appartenenti al Collettivo politico metropolitano di Milano, e tra loro molti di coloro che, l'anno successivo, avrebbero fondato le Br. E infatti sempre lui, Franceschini, c'era anche l'anno successivo, agosto 1970, quando si tenne il convegno di Pecorile, vicino alla Reggio Emilia in cui era nato e cresciuto comunista da una famiglia di estrazione comunista nel mito della rivoluzione tradita, convegno nel quale fu deciso il passaggio alla lotta armata. Decisione che avrebbe cambiato la storia d'Italia.

Altre fonti ne stanno dando notizia

