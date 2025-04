Cardinali progressisti e conservatori che Papa vogliono gli italiani? Il sondaggio

Papa che trovi. Gli italiani sembrano aver già deciso chi sarà per loro il nuovo Pontefice e anche in questa scelta fondamentale rimane il partito di appartenenza. Euromedia Research e Alessandra Ghisleri hanno infatti rilevato come nel nostro Paese sia sentito l'avvento del nuovo Santo Padre a pochi giorni dall'inizio del conclave. Nell'analisi condotta per La Stampa, i sondaggisti infatti hanno prima di tutto quantificato quanto sia stato alto il gradimento per Papa Francesco e il suo lungo pontificato: Jorge Mario Bergoglio è stato apprezzato indistintamente da tutti. Il 56,1% degli italiani infatti ha espresso stima per il defunto Pontefice. Laici, cattolici, credenti e non: tutti concordi. Apprezzamento derivato anche dal fatto che alle sue esequie fossero presenti la maggior parte dei leader della Terra. Iltempo.it - Cardinali progressisti e conservatori, che Papa vogliono gli italiani? Il sondaggio Leggi su Iltempo.it Partito che vai, nuovoche trovi. Glisembrano aver già deciso chi sarà per loro il nuovo Pontefice e anche in questa scelta fondamentale rimane il partito di appartenenza. Euromedia Research e Alessandra Ghisleri hanno infatti rilevato come nel nostro Paese sia sentito l'avvento del nuovo Santo Padre a pochi giorni dall'inizio del conclave. Nell'analisi condotta per La Stampa, i sondaggisti infatti hanno prima di tutto quantificato quanto sia stato alto il gradimento perFrancesco e il suo lungo pontificato: Jorge Mario Bergoglio è stato apprezzato indistintamente da tutti. Il 56,1% degliinfatti ha espresso stima per il defunto Pontefice. Laici, cattolici, credenti e non: tutti concordi. Apprezzamento derivato anche dal fatto che alle sue esequie fossero presenti la maggior parte dei leader della Terra.

