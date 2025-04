Papa Francesco folla di fedeli a Santa Maria Maggiore

fedeli che oggi si è ritrovata in massa in piazza di Santa Maria Maggiore davanti la basilica dove Papa Francesco ha voluto essere seppellito. Una folla composta, il cui silenzio viene rotto solo da preghiere e canti. Davanti ai controlli che portano dentro la basilica la fila si snoda per centinaia di metri tra le transenne poste dal Comune. “Veniamo dalla Puglia – ci racconta Maria – siamo venuti apposta per i funerali”. Con lei il marito e alcuni amici insieme ai figli. “Papa Francesco ci lascia una lezione di vita, un percorso da seguire”, aggiunge suor Maria. Lapresse.it - Papa Francesco, folla di fedeli a Santa Maria Maggiore Leggi su Lapresse.it (LaPresse) – Dopo le emozioni di ieri oggi è il momento del raccoglimento e della preghiera. Un dolore intimo da vivere insieme alla comunità deiche oggi si è ritrovata in massa in piazza didavanti la basilica doveha voluto essere seppellito. Unacomposta, il cui silenzio viene rotto solo da preghiere e canti. Davanti ai controlli che portano dentro la basilica la fila si snoda per centinaia di metri tra le transenne poste dal Comune. “Veniamo dalla Puglia – ci racconta– siamo venuti apposta per i funerali”. Con lei il marito e alcuni amici insieme ai figli. “ci lascia una lezione di vita, un percorso da seguire”, aggiunge suor

