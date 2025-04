Monte Rosa aereo sfiora scialpinisti | il video pubblicato da uno dei coinvolti

sfiorata sul Monte Rosa a Colle Sesia, a quota 4.230 mt: un piccolo aereo, con una manovra, a dir poco, azzardata sulla neve, ha sfiorato un gruppo di scialpinisti che stava salendo alla Capanna Margherita. È successo nella tarda mattinata del 26 aprile. Era il giorno del Trofeo Mezzalama con migliaia di scialpinisti saliti in quota. Il video è stato pubblicato da Luca Calzone, uno degli alpinisti che ha rischiato di essere travolto dal velivolo. Lapresse.it - Monte Rosa, aereo sfiora scialpinisti: il video pubblicato da uno dei coinvolti Leggi su Lapresse.it Tragediata sula Colle Sesia, a quota 4.230 mt: un piccolo, con una manovra, a dir poco, azzardata sulla neve, hato un gruppo diche stava salendo alla Capanna Margherita. È successo nella tarda mattinata del 26 aprile. Era il giorno del Trofeo Mezzalama con migliaia disaliti in quota. Ilè statoda Luca Calzone, uno degli alpinisti che ha rischiato di essere travolto dal velivolo.

