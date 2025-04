Bufera Venezia-Milan i social insorgono | È un furto

Milan che a Venezia rischia parecchio per una serie di episodi. Il vantaggio precoce di Pulisic viene amministrato dai rossoneri, ma non nel modo migliore visto che la squadra di Di Francesco reagisce subito benissimo. In realtà pareggia anche con un gol bellissimo, ma vanificato da un fuorigioco millimetrico. La prestazione dei lagunari resta positiva, il Milan va a sprazzi e corre più di qualche pericolo nella propria area. Ad esempio nell’episodio molto contestato in area e il contatto tra Pavlovic e Yeboah: il giocatore del Venezia va via in velocità all’avversario, che lo tiene in area e poi va al contrasto con il corpo. Calciomercato.it - Bufera Venezia-Milan, i social insorgono: “È un furto” Leggi su Calciomercato.it Un solo gol ma tante emozioni ed episodi al ‘Penzo’, con l’arbitro Manganiello sotto accusa per una decisione nel secondo tempoRisultato positivo, ma ‘risicato’ per ilche arischia parecchio per una serie di episodi. Il vantaggio precoce di Pulisic viene amministrato dai rossoneri, ma non nel modo migliore visto che la squadra di Di Francesco reagisce subito benissimo. In realtà pareggia anche con un gol bellissimo, ma vanificato da un fuorigioco millimetrico. La prestazione dei lagunari resta positiva, ilva a sprazzi e corre più di qualche pericolo nella propria area. Ad esempio nell’episodio molto contestato in area e il contatto tra Pavlovic e Yeboah: il giocatore delva via in velocità all’avversario, che lo tiene in area e poi va al contrasto con il corpo.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Grande Fratello, gestaccio di Lorenzo contro Helena: bufera sui social - L’atmosfera all’interno del Grande Fratello si fa sempre più tesa, con Lorenzo Spolverato che è finito al centro di una nuova polemica. Il modello milanese è stato criticato aspramente dai fan del reality per un gestaccio rivolto a Helena Prestes, che in quel momento era di spalle. Un gesto che ha scatenato l’indignazione del pubblico e ha alimentato le tensioni tra i concorrenti. Ma cosa sta accadendo davvero tra le mura della casa di Cinecittà? Grande Fratello: il gesto di Lorenzo Spolverato contro Helena Prestes La scena incriminata è avvenuta in cucina, mentre Lorenzo Spolverato si ... 🔗anticipazionitv.it

Alessandra Mastronardi nella bufera: l'assenza al funerale di Antonello Fassari scatena gli haters sui social - L'attrice risponde su Instagram agli utenti che la criticano per la sua assenza al funerale di Antonello Fassari. Ecco cosa ha scritto. L' assenza di Alessandra Mastronardi ai funerali di Antonio Fassari non è passata inosservata. A salutare il celebre attore e comico infatti, c'era l'intero cast dei Cesaroni, mentre non erano presenti né Elena Sofia Ricci, che si trova in Giappone, né la Mastronardi. 🔗movieplayer.it

Athletic Club, al San Mamés è 1-1 contro il Maiorca: i tifosi insorgono sui social - L’Athletic Club non va oltre l’1-1 contro il Maiorca nell’ultima sfida di Liga al San Mamés. La squadra di Arrasate si era portata in vantaggio con Raillo al 56?, ma il pareggio di Nico Williams dopo soli tre minuti ha chiuso i conti. Dopo il pari, i baschi non sono riusciti a trovare il gol della vittoria, fallendo così l’opportunità di allungare sul Villarreal, che resta quinto a 5 punti di distanza ma con una partita in meno. 🔗sololaroma.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bufera Venezia-Milan, i social insorgono: “È un furto”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Bufera social, tifosi del Napoli (e non solo) delusi. Nel mirino la famosa conduttrice - Sui social, nelle scorse ore, si è accesa una piccola polemica. Il motivo? La conduttrice del tg sportivo di Italia 1 ha indossato un completo con i colori nerazzurri. Cosa che non è piaciuta a ... 🔗msn.com