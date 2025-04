L’ultima di Trump Wsj | Funzionari pubblici assunti per fedeltà I primi 100 giorni bocciati dal 55% degli americani

Trump prosegue nel suo repulisti e si sta muovendo per rafforzare il controllo sulle assunzioni e sui licenziamenti dei dipendenti federali, centralizzando nell’Ufficio di Gestione del Personale le decisioni in vista del ritiro di Elon Musk dal suo ruolo al Doge che intanto userebbe l’Intelligenza artificiale per spiare i “i dipendenti ostili”. Un operato che però mostra, nei sondaggi, di non essere gradito dai cittadini statunitensi che boccia l’azione di governo con il 55% dei delusi.Secondo il Wall Street Journal, dimostrando in base a documenti che i Funzionari di alto livello saranno valutati in base alla loro “fedele amministrazione della legge e delle politiche del presidente”, secondo due promemoria del direttore ad interim dell’ufficio del personale, Chuck Ezell. Ilfattoquotidiano.it - L’ultima di Trump, Wsj: “Funzionari pubblici assunti per fedeltà”. I primi 100 giorni bocciati dal 55% degli americani Leggi su Ilfattoquotidiano.it Dazi, deportazioni, tagli alla ricerca e alle università ribelli e licenziamenti dei “nemici”. L’amministrazioneprosegue nel suo repulisti e si sta muovendo per rafforzare il controllo sulle assunzioni e sui licenziamenti dei dipendenti federali, centralizzando nell’Ufficio di Gestione del Personale le decisioni in vista del ritiro di Elon Musk dal suo ruolo al Doge che intanto userebbe l’Intelligenza artificiale per spiare i “i dipendenti ostili”. Un operato che però mostra, nei sondaggi, di non essere gradito dai cittadini statunitensi che boccia l’azione di governo con il 55% dei delusi.Secondo il Wall Street Journal, dimostrando in base a documenti che idi alto livello saranno valutati in base alla loro “fedele amministrazione della legge e delle politiche del presidente”, secondo due promemoria del direttore ad interim dell’ufficio del personale, Chuck Ezell.

