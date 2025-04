Una fiaccolata per Sara a Misilmeri la manifestazione a un mese dall' omicidio

fiaccolata per ricordare Sara Campanella nel trigesimo dalla sua morte. Si terrà martedì alle 21 a Portella di Mare la manifestazione dedicata alla giovane studentessa di Misilmeri che è stata uccisa da Stefano Argentino, reo confesso. L'appuntamento per la fiaccolata è in Via Nazionale 1. Messinatoday.it - Una fiaccolata per Sara, a Misilmeri la manifestazione a un mese dall'omicidio Leggi su Messinatoday.it Unaper ricordareCampanella nel trigesimoa sua morte. Si terrà martedì alle 21 a Portella di Mare ladedicata alla giovane studentessa diche è stata uccisa da Stefano Argentino, reo confesso. L'appuntamento per laè in Via Nazionale 1.

Femminicidio Sara Campanella, oggi camera ardente a Misilmeri. Domani i funerali - E’ arrivata ieri nel primo pomeriggio a Misilmeri, nel Palermitano, la salma di Sara Campanella, la studentessa universitaria uccisa lunedì scorso a Messina dal collega di corso, Stefano Argentino. Dopo che è stata eseguita l'autopsia sul corpo della 22enne, effettuata presso il Policlinico della città dello Stretto, il feretro è stato riconsegnato alla famiglia, che tramite il proprio legale Concetta La Torre ha chiesto di "poter vegliare" Sara "in modo intimo e riservato", "senza alcuna interferenza di giornalisti e troupe televisive". 🔗tg24.sky.it

Sara Campanella, in migliaia ai funerali a Misilmeri. “L’amore non uccide” - Migliaia di persone ai funerali di Sara Campanella, la studentessa uccisa una settimana fa a Messina da un suo compagno di università, Stefano Argentino, reo confesso dell’omicidio. Le esequie nella chiesa San Giovanni Battista a Misilmeri, in provincia di Palermo. Il corpo di Sara Campanella è arrivato in una bara bianca, seguita dai familiari e dagli amici. Al funerale sono presenti il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, la rettrice dell’università di Messina e il primo cittadino della città dello Stretto, Federico Basile. 🔗lapresse.it

A Bologna fiaccolata per Ilaria Sula e Sara Campanella - Da Nord a Sud, l’Italia risponde con rabbia e dolore all’ennesima ondata di femminicidi. I collettivi transfemministi, guidati da NonUnaDiMeno, stanno riempiendo le piazze delle principali città per chiedere giustizia e cambiamento. Anche a Bologna, centinaia di persone si sono riunite in Piazza... 🔗bolognatoday.it

Fiaccolata per Sara Campanella nella “sua” Misilmeri - Sara Campanella, studentessa UniMe, classe 2003, è stata ammazzata il 31 marzo vicino al Policlinico e allo stadio “Celeste” dal collega Stefano Argentino. L’ennesima vittima di femminicidio e lì dove ... 🔗tempostretto.it

Sara Campanella uccisa a 22 anni è tornata a casa, nella sua Misilmeri la camera ardente - La salma della giovane assassinata dal collega di università reo confesso Stefano Argentino è stata restituita alla famiglia dopo l'autopsia. Domani i funerali celebrati dall'arcivescovo Corrado Loref ... 🔗palermotoday.it

Messina si stringe attorno alla memoria di Sara Campanella: in tremila alla fiaccolata - La rettrice: “Sara non sarà dimenticata” Un lungo e commosso applauso ha accompagnato il silenzio della fiaccolata organizzata a Messina ... esplosa in un lungo applauso. La manifestazione è stata ... 🔗teleradiosciacca.it