Picchiato dal branco in mezzo alla strada nel napoletano | anche un video a testimoniare la brutale violenza

brutale violenza si è consumato a Giugliano in Campania. Un video di pochi secondi è stato registrato da un cittadino” e inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli secondo quanto rende noto lo stesso parlamentare. Le immagini parlano chiaro. In sette si accaniscono contro una sola persona che anche a terra viene tempestata da calci e pugni, i motivi della lite non sono noti”, aggiunge Borrelli. “Scene di una violenza inaccettabile, che dimostrano, ancora una volta, quanto sia urgente intervenire con forza per contrastare una deriva violenta che sta inghiottendo giovani e giovanissimi. Mi auguro che i responsabili di questa brutalità siano presto identificati e puniti severamente. Bisogna adottare il pugno di ferro contro chi pensa di trasformare le nostre città in un far west senza regole. Anteprima24.it - Picchiato dal branco in mezzo alla strada, nel napoletano: anche un video a testimoniare la brutale violenza Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minuto“Ancora un episodio disi è consumato a Giugliano in Campania. Undi pochi secondi è stato registrato da un cittadino” e inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli secondo quanto rende noto lo stesso parlamentare. Le immagini parlano chiaro. In sette si accaniscono contro una sola persona chea terra viene tempestata da calci e pugni, i motivi della lite non sono noti”, aggiunge Borrelli. “Scene di unainaccettabile, che dimostrano, ancora una volta, quanto sia urgente intervenire con forza per contrastare una deriva violenta che sta inghiottendo giovani e giovanissimi. Mi auguro che i responsabili di questa brutalità siano presto identificati e puniti severamente. Bisogna adottare il pugno di ferro contro chi pensa di trasformare le nostre città in un far west senza regole.

