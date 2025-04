Napoli-Torino Conte costretto a cambiare i piani | un altro titolare KO

Torino, l'allenatore dei campani dovrà fare a meno di un calciatore a causa di problemi fisiciNuovi problemi in casa Napoli, con Antonio Conte che sarà costretto a cambiare i piani a poche ore dalla sfida contro il Torino. Infatti, il tecnico azzurro aveva previsto di giocare contro i granata con la difesa a quattro, adattando Olivera centrale e arretrando Spinazzola a terzino sinistro.Antonio Conte (LaPresse) Calciomercato.itTuttavia, a causa di un problema dell'ultimo minuto, Conte deve ritornare sui suoi passi e schierare il 4-3-3. Tutta colpa dell'influenza. Se, infatti, per le strade c'è febbre azzurra, visto il clima gioioso e trepidante per la posizione in classifica, nello spogliatoio partenopeo c'è chi si è beccato l'influenza nel momento peggiore.

