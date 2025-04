Inter-Roma Live | segui con noi la Diretta del match

match tra Inter e Roma, valido per la 34ª giornata di Serie A, calcio d'inizio ore 15:00. I giallorossi sono reduce dalla vittoria Interna contro il Verona, mentre i nerazzurri dal pesante ko nel derby contro il Milan in Coppa Italia. segui con noi la Diretta scritta della gara, con i ragazzi di Claudio Ranieri chiamati ad ottenere un nuovo risultato positivo per continuare nella loro marcia verso un posto in Europa.10 minuti fa27 Aprile 2025 14:03 14:03Le formazioni ufficialiInter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Arnautovic. Allenatore: Simone InzaghiRoma (4-3-1-2): Svilar; Celik, Mancini N'Dicka, Angelino; Pellegrini, Koné, Cristante; Soulé; Shomurodov Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri La nostra formazione per #InterRoma! DAJE Roma DAJE! #ASRoma pic.

