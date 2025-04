Il Como batte il Genoa | Strefezza regala a Fabregas la salvezza aritmetica

Como di Cesc Fabregas batte per 1-0 il Genoa di Patrick Vieira (oggi squalificato) grazie a una rete di Gabriel Strefezza e conquista la. Leggi su Calciomercato.com Ildi Cescper 1-0 ildi Patrick Vieira (oggi squalificato) grazie a una rete di Gabriele conquista la.

L’Inter soffre, ma batte il Genoa: cambia la classifica in attesa di Como-Napoli (FOTO) - Napoli calcio – ultimissime. La nuova classifica della Serie A: l’Inter vince e sorpassa momentaneamente il Napoli in classifica. Tanta, tanta sofferenza per l’Inter ma arriva alla fine la vittoria contro il Genoa con il risultato di 1-0. Decide la gara un colpo di testa di Lautaro Martinez deviato in modo decisivo da Masini al 78? minuto. La prestazione nerazzurra non può dirsi comunque positiva: i ragazzi di Inzaghi sono stati infatti imbrigliati dalla gabbia creata da Vieira e hanno anche rischiato di subire in un paio d’occasioni: spicca, in particolare, un colpo di testa da pochi passi ... 🔗spazionapoli.it

Como-Genoa 1-0, Ahanor centra il palo al 28'. In rete Strefezza al 58' | La diretta - Genoa in campo a Como per la sfida con la squadra di Fabregas. Entrambe appaiate a quota 39 punti, Como senza Diao e Perrone ma emergenza infortuni più forte in casa Genoa 🔗ilsecoloxix.it

Como Genoa 1-0 LIVE: Gabriel Strefezza porta in vantaggio i lombardi - Al Sinigaglia il match valido per la 34ª giornata di Serie A tra Como Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Como Genoa, valevole per la 34ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. LA CRONACA 67? Cambio di passo per il Genoa , ma il […] 🔗calcionews24.com

Genoa, il decimo posto si allontana: Strefezza-gol, vince il Como 1-0 - Il Genoa perde 1-0 a Como. Decisiva la rete a metà ripresa di Strefezza che conclude in rete un rapido contropiede manovrato da Nico Paz, rifinito da Cutrone e finalizzato dall'ex Lecce. Per il grifon ... 🔗primocanale.it

Como-Genoa 1-0: Strefezza regala la salvezza matematica a Fabregas - I lombardi, a 42 punti e alla quarta vittoria di fila, festeggiano la permanenza in serie A con largo anticipo. Obiettivo vicino anche per la squadra di ... 🔗repubblica.it

Como-Genoa 1-0, gol di Strefezza: la squadra di Fabregas non si ferma più