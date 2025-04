Monreale chi sono le tre giovani vittime del sabato di terrore | spari tra la folla

Monreale, in provincia di Palermo. Una lite scoppiata per futili motivi si è trasformata in tragedia: una sparatoria ha causato la morte di tre giovani, lasciando la comunità sconvolta. È successo in piazza Duomo, in pieno centro storico, davanti agli occhi attoniti di almeno un centinaio di persone.La dinamica della tragedia: dalla lite agli spariSecondo una prima ricostruzione, tutto è iniziato con una rissa all’esterno di una pizzeria tra due gruppi di giovani, uno proveniente da Palermo e l’altro da Monreale. Dopo una prima colluttazione durata pochi minuti, sembrava che la situazione si fosse placata: i palermitani erano saliti sugli scooter per andarsene. Ma il peggio doveva ancora venire.Pochi istanti dopo, uno di loro è tornato indietro armato e ha aperto il fuoco in mezzo alla folla. Notizieaudaci.it - Monreale, chi sono le tre giovani vittime del sabato di terrore: spari tra la folla Leggi su Notizieaudaci.it Notte di sangue nel cuore di, in provincia di Palermo. Una lite scoppiata per futili motivi si è trasformata in tragedia: una sparatoria ha causato la morte di tre, lasciando la comunità sconvolta. È successo in piazza Duomo, in pieno centro storico, davanti agli occhi attoniti di almeno un centinaio di persone.La dinamica della tragedia: dalla lite agliSecondo una prima ricostruzione, tutto è iniziato con una rissa all’esterno di una pizzeria tra due gruppi di, uno proveniente da Palermo e l’altro da. Dopo una prima colluttazione durata pochi minuti, sembrava che la situazione si fosse placata: i palermitani erano saliti sugli scooter per andarsene. Ma il peggio doveva ancora venire.Pochi istanti dopo, uno di loro è tornato indietro armato e ha aperto il fuoco in mezzo alla

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bucciantini ottimista: «I tre importanti periodi di successi della Juve sono iniziati con tre allenatori giovani». Paragone tra Thiago Motta e questi tecnici? - di Redazione JuventusNews24Bucciantini ottimista sul nuovo progetto della Juve: tutte le dichiarazioni del giornalista sul momento dei bianconeri Il giornalista Bucciantini ha parlato a La Gazzetta dello Sport per analizzare l’allenatore della Juve Thiago Motta e il possibile futuro della panchina bianconera. PAROLE – «Questa breve occhiata alle loro biografie ci aiuta per la conclusione. Trapattoni (con poca esperienza in Serie A), Lippi (con più esperienza, avendo allenato per tre campionati e mezzo, migliorando sempre), Conte (con solo 13 partite all’Atalanta, prima di essere ... 🔗juventusnews24.com

Rissa a Monreale, spari tra la folla: morti tre giovani. Due feriti, uno è minorenne - Roma, 27 aprile 2025 – Ci sarebbe una rissa scoppiata per futili motivi tra due gruppi di giovani all’origine della sparatoria avvenuta ieri sera a Monreale, in provincia di Palermo. Il bilancio è pesantissimo: due giovani sono morti Salvatore Turdo di 23 anni e Massimo Pirozzo di 26, mentre altri tre sono rimasti feriti: hanno 26 anni, 33 anni e 16 anni. Uno dei feriti sarebbe in gravissime condizioni. 🔗quotidiano.net

Sparatoria a Palermo, morti due giovani di 25 e 23 anni: i tre feriti sono gravissimi - È di due morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 25 anni e 23 anni; i feriti 26 anni, 33... 🔗leggo.it

Se ne parla anche su altri siti

Monreale, sparatoria in piazza: tre ragazzi morti, due feriti. «Una lite per futili motivi»; Notte di follia a Monreale, sparatoria in piazza: morti tre giovani, due gravemente feriti; Sparatoria a Monreale, chi sono le vittime: Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli; Monreale, spari in piazza dopo una rissa tra giovani: tre morti. Esplosi almeno 15 colpi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Sparatoria a Monreale, chi sono le tre giovani vittime: Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli - Sparatoria nella centrale e affollatissima piazza Duomo a Monreale (Palermo) nella notte tra sabato e domenica 27 aprile. Un 24enne e un 16enne sono ... 🔗msn.com

Sparatoria a Monreale, chi sono le vittime: Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli - Sparatoria nella centrale e affollatissima piazza Duomo a Monreale (Palermo) nella notte tra sabato e domenica 27 aprile. Un 24enne e un 16enne sono rimasti feriti, mentre a perdere la vita ... 🔗leggo.it

Scene da far west nella notte a Monreale, spari in strada davanti a un pub: morti tre ragazzi - In questi giorni a Monreale si celebra la festa del Santissimo Crocifisso e le strade sono piene di gente fino a tardi: la sparatoria è avvenuta intorno all'1 davanti a decine di persone ... 🔗dire.it