Cani senza guinzaglio e rifiuti conferiti in modo errato | controlli e multe a Pellezzano

controlli in corso in diverse frazioni di Pellezzano. Le guardie zoofile stanno monitorando, in particolare, le aree verdi di via Livatino, via Vittorio Emanuele, Capezzano (via Sabato S Vita, Villa Comunale in via Filanda), la frazione Capriglia (in particolare via Spirito Santo e altre strade. Salernotoday.it - Cani senza guinzaglio e rifiuti conferiti in modo errato: controlli e multe a Pellezzano Leggi su Salernotoday.it in corso in diverse frazioni di. Le guardie zoofile stanno monitorando, in particolare, le aree verdi di via Livatino, via Vittorio Emanuele, Capezzano (via Sabato S Vita, Villa Comunale in via Filanda), la frazione Capriglia (in particolare via Spirito Santo e altre strade.

