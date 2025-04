Napoli Raspadori in dubbio per il Torino | come può cambiare l'attacco

Torino, in casa Napoli scatta l`allarme Raspadori: l`attaccante azzurro è. Leggi su Calciomercato.com A poche ore dal posticipo della 34a giornata di Serie a contro il, in casascatta l`allarme: l`attaccante azzurro è.

Napoli-Torino, dubbio 3-5-2 o 4-4-2. Ma la certezza sarà la coppia Lukaku-Raspadori - Napoli, 25 aprile 2025 - Passata l'euforia per le tantissime buone notizie raccolte dal precedente turno di Serie A, per il Napoli, ora capolista a pari punti con l'Inter a quota 71 punti, è tempo di pensare al futuro e a quel calendario, sulla carta, più agevole di quello dei rivali. La prima tappa si chiama Torino, squadra piazzata esattamente a metà classifica e dunque, sempre in teoria, resa più mansueta dalla mancanza di velleità e ambizioni varie. 🔗sport.quotidiano.net

Napoli, senza Neres contro il Torino tocca a Raspadori: le scelte di Conte - Napoli, con Neres indisponibile Antonio Conte contro il Torino si gioca la carta Raspadori: idea di 4-4-2 con l’ex Sassuolo al fianco di Lukaku Il Napoli sembra aver sciolto gli ultimi dubbi in vista della sfida contro il Torino. Con Neres fuori dai giochi, secondo la Gazzetta dello Sport la scelta ricade su Giacomo Raspadori, […] 🔗calcionews24.com

Napoli-Torino, ballottaggio tra Raspadori e Spinazzola: ecco la scelta di Conte - In casa Napoli, proprio per la sfida con il Torino, bisogna segnalare una decisione importante di Conte su Raspadori e Spinazzola. Dopo aver battuto il Monza con il gol realizzato da Scott McTominay nella seconda frazione, dunque, il Napoli di Antonio Conte è atteso da un’altra gara decisiva per la lotta scudetto con l’Inter. I partenopei, infatti, giocheranno domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Torino di Paolo Vanoli. 🔗spazionapoli.it

Napoli, Raspadori in dubbio per il Torino: come può cambiare l'attacco - A poche ore dal posticipo della 34a giornata di Serie a contro il Torino, in casa Napoli scatta l`allarme Raspadori: l`attaccante azzurro è in dubbio per un attacco. 🔗msn.com

Napoli-Torino, probabili formazioni: Raspadori con la febbre, Conte prepara Spinazzola - Altra potenziale tegola per Antonio Conte: nelle ultime ore, infatti, una forte influenza ha colpito Giacomo Raspadori, candidato a partire dal primo minuto stasera contro il Torino. 🔗msn.com

Ancora brutte notizie per Conte: in dubbio anche Raspadori, le ultime sul modulo - Sembrano in arrivo ulteriori problemi per Antonio Conte dopo aver perso David Neres e con il mancato recupero di Buongiorno (che potrebbe essere convocato, ma non per partire titolare). Per la sfida.. 🔗tuttonapoli.net