Cosenza corsa contro il tempo | donna partorisce in ambulanza

Cosenza, 27 aprile 2025 – Un parto inaspettato durante il tragitto verso l'ospedale. È quanto accaduto questa mattina ad Acri, nel cuore del Cosentino, dove una donna ha dato alla luce la sua bambina sull'ambulanza del 118. L'ospedale di Cosenza, distante decine di chilometri, sembrava irraggiungibile nei tempi necessari: il travaglio è stato fulmineo e la nascita è avvenuta prima ancora che potesse intervenire l'elisoccorso.La donna, salita a bordo dell'ambulanza con l'intenzione di essere trasportata tramite elicottero al reparto di Ostetricia, ha visto accelerare le fasi del parto proprio durante il trasferimento. L'equipe sanitaria, prontamente allertata, ha assistito la madre con grande professionalità, garantendo il miglior supporto possibile in una situazione d'emergenza.Quando il velivolo con a bordo il medico Pasquale Gagliardi si è alzato in volo, la piccola era già venuta al mondo.

