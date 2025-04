Striscioni contro la fornaia il sindaco Fioravanti | Vergognosi Poi difende i poliziotti | Hanno fatto il loro lavoro

Così il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti intervenendo sulle polemiche che Hanno caratterizzato il 25 Aprile dopo un controllo degli agenti della Questura e della Polizia Locale alla panetteria l'Assalto ai forni che aveva esposto uno striscione antifascista e alcuni Striscioni apparsi nottetempo in città. Ascoli, 27 aprile 2025 – "L'Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno prende le distanze e condanna fermamente i Striscioni apparsi questa notte in città. Ringraziamo le forze dell'ordine perché, ancora una volta, sono intervenute in modo celere, rimuovendo immediatamente questi Striscioni e mettendosi a lavoro per individuare i responsabili degli Striscioni". Così il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti intervenendo sulle polemiche che Hanno caratterizzato il 25 Aprile dopo un controllo degli agenti della Questura e della Polizia Locale alla panetteria l'Assalto ai forni che aveva esposto uno striscione antifascista e alcuni Striscioni apparsi nottetempo in città. "Gli eventi che in questi giorni Hanno avuto una ribalta social Hanno delle vittime e chi, invece, ha fatto sciacallaggio politico.

Ascoli, due striscioni intimidatori contro la fornaia che ha esposto la scritta antifascista. Pd: “Perché tace il sindaco Fdi?” - Due scritte intimidatorie sono comparse ad Ascoli Piceno dopo che Lorenza Roiati, titolare del panificio “L’assalto ai forni” ha affisso un lenzuolo con messaggio antifascista all’ingresso del suo negozio ed è stata identificata dalle forze dell’ordine. “Da quel forno un tale fetore che diventa simpatico anche il questore”, è la frase, scritta con vernice nera, dell’ultimo striscione affisso nel corso della notte in viale De Gasperi, vicino ai giardini pubblici. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ascoli Piceno, striscione contro la fornaia antifascista: «Da quel negozio un tale fetore». Il Pd incalza il sindaco: «Non resti in silenzio» - Continua a far discutere la vicenda che vede protagonista Lorenza Roiati, la fornaia che la mattina del 25 aprile ha affisso fuori dal suo panificio «L’assalto ai forni», ad Ascoli Piceno, uno striscione con la scritta «Buono come il pane, bello come l’antifascismo». Per quel gesto, simbolico e pacifico, la donna è stata avvicinata dalla polizia di Stato e identificata. «Di fronte alla solidarietà che mi è arrivata da tutta Italia, il silenzio della mia città è stato raggelante», confessa Roiati in un’intervista a Repubblica. 🔗open.online

Striscioni contro la fornaia, il sindaco Fioravanti: “Vergognosi”. Poi difende i poliziotti: “Hanno fatto il loro lavoro” - Il primo cittadino di Ascoli è intervenuto dopo le minacce ricevute dalla titolare del panificio Lorenza Roiati, identificata il 25 aprile per aver esposto sul suo locale un ‘lenzuolo’ antifascista ... 🔗msn.com

Ascoli, due striscioni intimidatori contro la fornaia che ha esposto la scritta antifascista. Pd: “Perché tace il sindaco Fdi?” - I dem: "Non lasciamo sola Lorenza Roiati". L'imprenditrice ha esposto il lenzuolo in occasione del 25 aprile ed è stata identificata dalle forze dell'ordine ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Ascoli, striscioni minacciosi contro la fornaia antifascista: il sindaco condanna ma la polemica infiamma il Pd - Non si placa la tensione ad Ascoli Piceno , dove gli striscioni intimidatori comparsi nella notte tra sabato e domenica hanno riacceso la polemica sulla vicenda di Lorenza Roiati, titolare del panific ... 🔗informazione.it