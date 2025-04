Laprimapagina.it - Caso di meningite da meningococco a Perugia: aggiornamenti e indicazioni per i contatti a eischio

Nel pomeriggio di sabato 26 aprile, è stato notificato al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1 undida Neisseria meningitidis (), riguardante una persona attualmente ricoverata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di, le cui condizioni cliniche sono stabili.Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha completato l’indagine epidemiologica e ha contattato le numerose persone che hanno avutoa rischio con il.Si invita pertanto chi:ha partecipato alla messa delle ore 22 del 19 aprile presso la parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa di Montelaguardia,ha frequentato la palestra McFit, situata in Piazza del Bacio a, martedì 22 aprile dalle ore 10:30 alle 13:30, a rivolgersi per precauzione (considerato il basso rischio di contagio) al Servizio di Continuità Assistenziale di, che sarà aperto fino alle ore 20 di oggi (27 aprile) presso la Casa della Comunità di Ponte San Giovanni o il Centro Servizi Grocco di via della Pallotta, per la prescrizione della profilassi antibiotica.