Basket Serie A | le gare della 28esima giornata e dove vederle in tv

della regular season del campionato di Serie A di Basket che, alla luce della sospensione degli eventi sportivi per rispettare la giornata di lutto in occasione dei funerali di Papa Francesco, è stata spostata a oggi e domani. Vittoria per 95-77 della Dolomiti Energia Trento, già galvanizzata dal successo su Trieste e ancora in lizza per la prima posizione, sulla Dinamo Banco di Sardegna Sassari. Nel pomeriggio, alle 17.30 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN), è invece vitale per la Givova Scafati la sfida contro la Nutribullet Treviso: i campani, che in settimana hanno salutato Edon Maxhuni e tesserato Massimiliano Pezzella, non possono infatti più concedersi sconfitte se vogliono continuare a sperare nella salvezza. Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: le gare della 28esima giornata e dove vederle in tv Leggi su Sport.quotidiano.net Bologna, 27 aprile 2025 – Potrebbe riservare altri importanti verdetti il ventottesimo e terzultimo turnoregular season del campionato diA diche, alla lucesospensione degli eventi sportivi per rispettare ladi lutto in occasione dei funerali di Papa Francesco, è stata spostata a oggi e domani. Vittoria per 95-77Dolomiti Energia Trento, già galvanizzata dal successo su Trieste e ancora in lizza per la prima posizione, sulla Dinamo Banco di Sardegna Sassari. Nel pomeriggio, alle 17.30 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN), è invece vitale per la Givova Scafati la sfida contro la Nutribullet Treviso: i campani, che in settimana hanno salutato Edon Maxhuni e tesserato Massimiliano Pezzella, non possono infatti più concedersi sconfitte se vogliono continuare a sperare nella salvezza.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Basket, Serie A: le gare della giornata 21 e dove vederle - Bologna, 8 marzo 2025 – Sarà la sfida salvezza tra Vanoli Cremona e Napoli Basket a fare da apripista questa sera alle ore 20 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 1) al 21° turno del campionato di Serie A di basket targato Unipolsai, che sarà spalmato su tre giorni. Un match a cui la formazione lombarda, che all’andata si è imposta per 87-81, arriva dopo il ko nel derby contro Brescia. 🔗sport.quotidiano.net

Basket, orari e dove vedere le gare del 20° turno di Serie A - Bologna, 28 febbraio 2025 – Dopo una pausa di ben tre settimane dedicata alle Final Eight di Torino e agli impegni delle varie nazionali, il campionato di Serie A di basket è pronto a ripartire. Ad inaugurare la ventesima giornata di regular season – la quinta del girone di ritorno – saranno ben due anticipi in programma sabato 1 marzo: si partirà alle ore 20 (la partita sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 2) con la sfida della “Il T Quotidiano Arena”, che vedrà opposta la Dolomiti Energia Trento – reduce e galvanizzata dal primo, storico trionfo in Coppa Italia – e ... 🔗sport.quotidiano.net

Basket, Serie A: le gare della ventitreesima giornata e dove vederle - Bologna, 22 marzo 2025 – Saranno appena quarantotto le ore di riposo, dopo le fatiche di Eurolega sul campo neutro di Belgrado, per la Virtus Segafredo Bologna che aprirà, questa sera alle 20 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN e Eurosport 2), la ventitreesima giornata del campionato di Serie A di basket targato Unipolsai sul campo della Pallacanestro Trieste: i bianconeri, in campo europeo, contro il Maccabi, hanno rimediato l’ottavo ko di fila ma devono soprattutto cercare di riscattare il passo falso in casa di Napoli, che ha impedito ai bianconeri di artigliare la ... 🔗sport.quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Basket, Serie A: le gare della 28esima giornata e dove vederle in tv; Gare rinviate in Serie A, quando si recuperano? Ecco le date; BM ON LBA/ IL PUNTO SCAFATI: ULTIME DUE PARTITE IN CASA PER CHIUDERE COME MEGLIO POSSIBILE IL PERIODO IN SERIE A - DI ALESSIO APICELLA; Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 28^ giornata. 🔗Cosa riportano altre fonti

Basket, Serie A: le gare della 28esima giornata e dove vederle in tv - Vittoria della Dolomiti Energia Trento sulla Dinamo Banco di Sardegna Sassari. Scafati non può concedersi passi falsi se vuole ancora sperare nella salvezza. Continua anche il testa a testa in vetta t ... 🔗sport.quotidiano.net

LBA - Reyer Venezia vs Estra Pistoia: dove in TV, preview, diretta - La domenica della 28esima giornata di serie A 2024-25 si chiude con l’Umana Reyer Venezia che, dopo il k.o. all’overtime di Trapani, ospita l’Estra Pistoia, che viene dalla ... 🔗pianetabasket.com

Gare rinviate in Serie A, quando si recuperano? Ecco le date - La FIP ha annunciato la sospensione di tutte le gare in programma sabato 26 aprile 2025, giornata delle esequie di Papa Francesco. Tra le partite coinvolte quella ... 🔗pianetabasket.com