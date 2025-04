Uomini e Donne Cecilia Zagarrigo racconta il parto | ' ' Ero molto agitata' '

Uomini e Donne Cecilia Zagarrigo racconta le impressioni sul parto. Comingsoon.it - Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo racconta il parto: ''Ero molto agitata'' Leggi su Comingsoon.it Dopo aver dato alla luce la sua secondogenita Matilde, l’ex corteggiatrice dile impressioni sul

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo ha partorito: la prima foto su Instagram è tenerissima - Cecilia Zagarrigo ha partorito: l’ex di Uomini e Donne e Temptation Island è diventata mamma per la seconda volta. L’annuncio è arrivato su Instagram con un post dolcissimo in cui stringe fra le braccia la piccola appena nata e sorride insieme al compagno Moreno Casamassima. Cecilia Zagarrigo mamma bis Mamma bis, Cecilia Zagarrigo ha annunciato l’arrivo della sua seconda figlia in un post pubblicato su Instagram. 🔗dilei.it

Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo di nuovo mamma: è nata la seconda figlia, ecco il nome - Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, annuncia la nascita della sua seconda figlia. Ecco i dettagli. 🔗comingsoon.it

L’ex di Uomini e Donne Cecilia Zagarrigo mamma bis: “Il mio cuore è rinato una seconda volta” - Cecilia Zagarrigo con un post su Instagram ha annunciato la nascita della seconda figlia con Moreno Casamassima: "Il mio cuore è rinato una seconda volta" ha scritto l'ex volto di Uomini e Donne a corredo della prima foto con Matilde, la seconda figlia dopo Mia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo racconta il parto: ''Ero molto agitata''; L'ex di Uomini e Donne Cecilia Zagarrigo mamma bis: Il mio cuore è rinato una seconda volta; Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo mamma bis: è nata la piccola Matilde; Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo mamma bis: è nata la piccola Matilde. 🔗Ne parlano su altre fonti

Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo racconta il parto: ''Ero molto agitata'' - Dopo aver dato alla luce la sua secondogenita Matilde, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Cecilia Zagarrigo racconta le impressioni sul parto. 🔗comingsoon.it

Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo di nuovo mamma: è nata la seconda figlia, ecco il nome - Dopo aver preso parte a Uomini e Donne, finendo per essere la non scelta di Oscar Branzani, Cecilia Zagarrigo ha fatto ritorno altre due volte nel dating show di Canale 5 senza trovare l’amore. L’ex c ... 🔗msn.com

L’ex di Uomini e Donne Cecilia Zagarrigo mamma bis: “Il mio cuore è rinato una seconda volta” - Cecilia Zagarrigo con un post su Instagram ha annunciato la nascita della seconda figlia con Moreno Casamassima: "Il mio cuore è rinato una seconda ... 🔗fanpage.it