L' omaggio di Bari per la festa nazionale olandese | bandiera a Palazzo di Città e fontane illuminate di arancione

festa nazionale olandese che celebra la nascita di re Willem-Alexander, oggi le fontane di piazza Moro e piazza Giulio Cesare saranno illuminate d’arancione. A renderlo noto è il Comune. Questa mattina, inoltre, è stata esposta la bandiera dell’Olanda sulla. Baritoday.it - L'omaggio di Bari per la festa nazionale olandese: bandiera a Palazzo di Città e fontane illuminate di arancione Leggi su Baritoday.it In occasione del Giorno del Re, lache celebra la nascita di re Willem-Alexander, oggi ledi piazza Moro e piazza Giulio Cesare sarannod’. A renderlo noto è il Comune. Questa mattina, inoltre, è stata esposta ladell’Olanda sulla.

L'omaggio di Bari per la festa nazionale olandese: bandiera a Palazzo di Città e fontane illuminate di arancione - L'iniziativa in occasione del 'Giorno del Re': questa sera si coloreranno i monumenti di piazza Moro e piazza Giulio Cesare ... 🔗baritoday.it

Bari si tinge d’arancione per il Giorno del Re: fontane illuminate e bandiera olandese a Palazzo di Città - Le fontane di piazza Moro e piazza Giulio Cesare saranno illuminate di arancione, colore simbolo della casa reale olandese, per tutta la giornata. Questa mattina, inoltre, sulla facciata del Palazzo ... 🔗giornaledipuglia.com