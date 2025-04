Monreale sparatoria in piazza | morti tre giovani ferito anche un minorenne I testimoni | Litigavano davanti a centinaia di persone

morti e due feriti – tutti giovanissimi – il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile in piazza Duomo a Monreale, in provincia di Palermo. Le vittime sono Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 anni. A loro si aggiungono altri due ragazzi rimasti feriti – uno di 33 e l'altro di 16 anni – che non sarebbero in pericolo di vita. La sparatoria è avvenuta in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Secondo una prima ricostruzione, prima di aprire il fuoco ci sarebbe stata una rissa per futili motivi davanti a una pizzeria. Dopodiché, i due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza e uno dei protagonisti dell'aggressione, armato di pistola, ha iniziato a sparare.La sparatoria in pieno centro a MonrealeLe tre vittime della sparatoria avvenuta la scorsa notte sono tutti giovani residenti a Monreale.

