LIVE Italia-Galles 44-12 Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA | le azzurre dominano e chiudono quarte!

DIRETTA LIVE14:32 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di giornata.14:30 Partita dominate dalle azzurre che, esclusion fatta per i primi 10 minuti, non hanno fatto vedere palla alle avversarie. Questa vittoria, condita dal punto bonus per le mete messe a segno, permette all'Italia di sopravanzare la Scozia e di chiudere quindi il Sei Nazioni in quarta posizione con 11 punti, 3 sconfitte e 2 successi.81? A segno anche Aura Muzzo, Sillari trasforma la meta e il match finisce qui!80? L'Italia continua ad avanzare con la mole.79? Sillari non trasforma neanche questa meta.78? Granzotto fa doppietta! L'azzurra riesce a non farsi portare fuori e va ancora a segno.76? Il Galles resta in 14, cartellino giallo per John.

