Incidente vicino all' asse viario ferito un ragazzo

Incidente in tarda mattina a Milazzo, lungo la riviera di Ponente. Un ragazzo a bordo di una moto avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra. Sul posto una pattuglia della guardia di Finanza. Allertato il 118. ferito alla gamba il centauro. Messinatoday.it - Incidente vicino all'asse viario, ferito un ragazzo Leggi su Messinatoday.it in tarda mattina a Milazzo, lungo la riviera di Ponente. Una bordo di una moto avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra. Sul posto una pattuglia della guardia di Finanza. Allertato il 118.alla gamba il centauro.

