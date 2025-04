Mosquera Juve quel club spagnolo insiste per prendere il difensore del Valencia! Sarà testa a testa serrato con i bianconeri La situazione

Mosquera Juve, LaLiga potrebbe non lasciare andare il difensore del Valencia: quel grande club fa sul serio per luiC’è un avversaria in più nella corsa che porta a Cristhian Andrey Mosquera. Il difensore del Valencia è un obiettivo del calciomercato Juventus, ma piace molto anche ne LaLiga.Secondo quanto riferisce Matteo Moretto sul proprio profilo X, il giocatore classe 2004 è un pallino abbastanza consumato dell’Atletico Madrid. I colchoneros hanno già messo gli occhi su di lui e non glieli tolgono di dosso. .com Juventusnews24.com - Mosquera Juve, quel club spagnolo insiste per prendere il difensore del Valencia! Sarà testa a testa serrato con i bianconeri. La situazione Leggi su Juventusnews24.com , LaLiga potrebbe non lasciare andare ildelgrandefa sul serio per luiC’è un avversaria in più nella corsa che porta a Cristhian Andrey. Ildelè un obiettivo del calciomercatontus, ma piace molto anche ne LaLiga.Secondo quanto riferisce Matteo Moretto sul proprio profilo X, il giocatore classe 2004 è un pallino abbastanza consumato dell’Atletico Madrid. I colchoneros hanno già messo gli occhi su di lui e non glieli tolgono di dosso. .com

Ne parlano su altre fonti

Gatti verso la Premier League? Quel club è pronto a lanciare l’assalto al difensore della Juve: le ultimissime - di Redazione JuventusNews24Gatti verso la Premier League? Quel club è pronto a lanciare l’assalto al difensore della Juve: le ultimissime sul futuro del centrale dei bianconeri La Premier League rappresenta una vera e propria minaccia in questa fase per il calciomercato Juve, che per il futuro prossimo punta a costruire uno zoccolo di italiani con cui aprire un nuovo ciclo vincente. Tra questi giocatori ci sarebbe anche Federico Gatti, sempre però corteggiato dalla Premier League. 🔗juventusnews24.com

Pogba ha trovato la sua nuova squadra? Un club di terza serie portoghese annuncia l’ex Juve: «Bienvenue Paul». Ma quel dettaglio è decisivo – FOTO - di Redazione JuventusNews24Pogba ha trovato la sua nuova squadra? La FOTO con l’annuncio del club di terza serie portoghese: ma bisogna controllare la data odierna I tifosi del Leca FC, club di terza seria portoghese, si sono svegliati con una bella sorpresa. Paul Pogba è stato annunciato dal club tramite un post pubblicato sul profilo X della società. con tanto di foto del francese con la maglia e la firma del centrocampista. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, pericolo beffa: quel colpo estivo rischia di saltare! Contatti già avviati con un altro club. I dettagli - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, pericolo beffa a giugno: un colpo estivo rischia di saltare. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti Secondo quanto riportato da calciomercato.com, aumenta il rischio beffa per Hancko: i recenti problemi interni alla Juve, con l’esonero immediato di Thiago Motta, non hanno infatti permesso a Cristiano Giuntoli di chiudere il colpo per l’estate. Il difensore ha richieste in Premier League e soprattutto in Bundesliga, dove il Bayer Leverkusen avrebbe già avviato i contatti. 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Futuro Juve, il muro alla Bremer a cui pensa Giuntoli: perché dipende anche da Motta; Serie A, Lazio-Torino 1-1: Gineitis risponde a Marušic. Verona-Parma 0-0, Napoli-Milan 2-1 - Aggiornamento del 01 Aprile delle ore 00:40; CorSport - Juventus, per la difesa spuntano anche Mosquera e Niakaté. Le ultime su Goglichidze; Mosquera, la Juve non è sola. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Mosquera Juve, si complica la corsa al terzino: l’ultima mossa del Valencia gela i bianconeri! Cosa è successo - Mosquera Juve ... recente anche nel mirino del calciomercato Juve in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset nel contratto del laterale, su cui c’è anche il Milan, il ... 🔗juventusnews24.com

Mosquera Milan, il difensore centrale resta sul taccuino del club rossonero in vista della prossima estate: concorrenza molto elevata - Mosquera Milan, il difensore centrale resta sul taccuino del club rossonero in vista della prossima estate: concorrenza molto elevata Come riportato da Relevo, il calciomercato Milan continua a seguir ... 🔗milannews24.com

Juve, pronta la beffa al Milan: colpo da 40 milioni - Nelle intenzioni dello stesso centrale del Valencia, quella di lasciare il club valenciano e magari la Liga ... sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus. Si tratta di Christian Mosquera, ... 🔗spazioj.it