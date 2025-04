Sparatoria in pieno centro di Monreale | tre morti e due feriti

È di tre morti e di due feriti il bilancio di una Sparatoria avvenuta a Monreale, in provincia di Palermo, per futili motivi davanti a una pizzeria in pieno centro, nei pressi di piazza Vittorio Emanuele. Le vittime sono Salvatore Turdo, di 23 anni, e Massimo Pirozzo, di 26. La terza persona è deceduta in ospedale dove era stato ricoverata: si tratta di Andrea Miceli, 26 anni. I feriti hanno 33 anni e 16 anni e non sono in pericolo di vita. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di video-sorveglianza per cercare di risalire a chi ha sparato. Pare che la lite sia scoppiata per futili motivi.

Sparatoria nella notte in centro a Monreale: morti tre ventenni, due feriti. Prima la rissa, poi il lancio di tavoli e bottiglie - E' di tre morti e due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 26 anni e 23 anni; i feriti 33 anni e 16 anni. La sparatoria è avvenuta in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato in seguito a una...

