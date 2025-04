Progressi nei colloqui su Gaza | il Qatar media tra Hamas e Israele

Qatar Abdulrahman al-Thani ha dichiarato di "aver visto Progressi nei colloqui su Gaza giovedì". Lo riferisce al Jazeera. A Doha nei giorni scorsi è arrivato il capo del Mossad, David Barnea, che avrebbe incontrato lo stesso al-Thani. Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, nella conferenza stampa con il premier, ha detto che "Hamas è più disposta ad accettare un accordo che vada oltre un cessate il fuoco e mira a trovare una soluzione a lungo termine alla crisi con Israele". Per Ankara la soluzione è quella dei due Stati. Quotidiano.net - Progressi nei colloqui su Gaza: il Qatar media tra Hamas e Israele Leggi su Quotidiano.net Il premier delAbdulrahman al-Thani ha dichiarato di "aver vistoneisugiovedì". Lo riferisce al Jazeera. A Doha nei giorni scorsi è arrivato il capo del Mossad, David Barnea, che avrebbe incontrato lo stesso al-Thani. Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, nella conferenza stampa con il premier, ha detto che "è più disposta ad accettare un accordo che vada oltre un cessate il fuoco e mira a trovare una soluzione a lungo termine alla crisi con". Per Ankara la soluzione è quella dei due Stati.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gaza, Israele invia delegazione a Doha per colloqui fase 2 - Lunedì Israele invierà una delegazione a Doha per colloqui sulla fase 2 della tregua a Gaza. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu. 🔗quotidiano.net

Israele toglie l’elettricità a Gaza alla vigilia dei colloqui di Doha. Hamas: “Ricatto”. Il ministro Smotrich: “Presto nuova guerra intensa” - Non partono nel migliore dei modi i nuovi colloqui a Doha, in Qatar, sul rinnovo del cessate il fuoco a Gaza e il passaggio alla cosiddetta ‘Fase 2’. Israele domenica ha infatti deciso di tagliare le forniture di elettricità nella Striscia, rischiando di peggiorare la già disastrosa crisi umanitaria tra la popolazione. Ai colloqui prenderà parte anche l’inviato speciale americano, Steve Witkoff, una delegazione israeliana di alto livello, di cui fanno parte il responsabile del governo per la liberazione degli ostaggi, Gal Hirsch, un alto funzionario dello Shin Bet, noto come ‘M’, e il ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Usa-Russia, “tre passi avanti” nei colloqui Washington-Mosca: “Progressi su Ucraina” - (Adnkronos) – "Tre passi avanti su un gran numero di questioni" sono stati registrati nei colloqui dell'inviato del Cremlino Kirill Dmitriev a Washington mercoledì e giovedì. Lo ha reso noto lo stesso Dmitriev, citato dall'agenzia Tass. I temi in discussione si erano accumulati in tre anni di assenza quasi totale di comunicazioni fra Russia e […] L'articolo Usa-Russia, “tre passi avanti” nei colloqui Washington-Mosca: “Progressi su Ucraina” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Su questo argomento da altre fonti

Qatar, 'progressi in negoziati su tregua a Gaza'; Guerra Mo, Qatar: 'Progressi in negoziati su tregua a Gaza'. LIVE; Medio Oriente: Qatar, progressi in negoziati su tregua a Gaza | blue News; Progressi nei colloqui, è vicino l'accordo tra Hamas e Israele. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Qatar, 'progressi in negoziati su tregua a Gaza' - (ANSA) - ROMA, 27 APR - Il premier del Qatar Abdulrahman al-Thani ha dichiarato di 'aver visto progressi nei colloqui su Gaza giovedì'. Lo ... 🔗notizie.tiscali.it

Papa Francesco: «A Gaza situazione ignobile». La frustrazione del Qatar nelle mediazioni - Il mediatore capo del Qatar, Mohammed Al-Khulaifi, ha espresso frustrazione per la mancanza di progressi nei negoziati tra Israele e Hamas per una nuova tregua: «È una questione urgente. Ogni giorno c ... 🔗editorialedomani.it

Gaza, il capo del Mossad in Qatar per nuovi colloqui sulla tregua - Mentre i bombardamenti su Gaza continuano senza sosta, dopo la fragile tregua raggiunta il 19 gennaio, si riaccendono le speranze per un nuovo cessate-il-fuoco. Fonti israeliane riferiscono che il dir ... 🔗informazione.it