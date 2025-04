Verissimo gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi domenica 27 aprile 2025

Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 27 aprile 2025 su Canale 5oggi, domenica 27 aprile 2025, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 27 aprile 2025 su Canale 5.anticipazioni: gli ospitiTra gli ospiti della puntata in onda oggi vedremo Antonia Salzano, madre di Carlo Acutis che in questi giorni sarebbe stato proclamato Santo da Papa Francesco. La morte del Pontefice ha però fermato tutto. Prevista poi la presenza in studio di Gabriella Carlucci, sorella della conduttrice di Ballando con le stlele, Milly. Tpi.it - Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi, domenica 27 aprile 2025 Leggi su Tpi.it del 27su Canale 527, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin27su Canale 5.: gliTra gliinvedremo Antonia Salzano, madre di Carlo Acutis che in questi giorni sarebbe stato proclamato Santo da Papa Francesco. La morte del Pontefice ha però fermato tutto. Prevista poi la presenza in studio di Gabriella Carlucci, sorellaconduttrice di Ballando con le stlele, Milly.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Verissimo Anticipazioni Puntata 12 e 13 Aprile: Damiano Carrara, Luk3 e gli Ospiti Imperdibili del Weekend! - Preparati, perché Verissimo sta per regalarti un weekend ricco di emozioni e storie coinvolgenti! Silvia Toffanin ti aspetta su Canale 5 sabato e domenica alle 16:30 con ospiti esclusivi pronti a svelare i loro segreti e le loro passioni. Damiano Carrara: Da Pechino Express alla Gioia della Paternità Sabato, potrai conoscere meglio Damiano Carrara, lo chef e pasticciere che ha conquistato il pubblico anche grazie a Pechino Express. 🔗mistermovie.it

Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi, sabato 22 febbraio 2025 - Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 22 febbraio 2025 su Canale 5 Oggi, sabato 22 febbraio 2025, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. 🔗tpi.it

Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi, domenica 9 marzo 2025 - Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 9 marzo 2025 su Canale 5 Oggi, domenica 9 marzo 2025, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. 🔗tpi.it

Su questo argomento da altre fonti

Verissimo, ospiti e anticipazioni puntata di oggi 26 aprile; Verissimo, ospiti e anticipazioni puntata di oggi 26 aprile; Verissimo, gli ospiti del 26 e 27 aprile da Gianmarco Tamberi a Manuel Bortuzzo; Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 26 e Domenica 27 aprile 2025 su Canale 5. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Verissimo, ospiti e anticipazioni puntata di oggi 26 aprile - (Adnkronos) - Il ricordo di Papa Francesco, nel giorno dei funerali del Pontefice, apre la puntata di oggi di Verissimo, in onda alle 16.30 del 26 aprile su Canale 5. Dopo l'omaggi al Santo Padre, Sil ... 🔗msn.com

Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 26 e Domenica 27 aprile 2025 su Canale 5 - Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 26 e domenica 27 aprile 2025 su Canale 5. 🔗msn.com

Verissimo, anticipazioni di sabato 26 e domenica 27 aprile: ecco tutti gli ospiti - Come ogni weekend torna l'appuntamento con «Verissimo», il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 tutti i sabati e tutte le domeniche in onda alle 16.30. 🔗ilmattino.it