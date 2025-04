Interrompe la relazione con la compagna e sparisce nel nulla si cerca Giuseppe Pasquale Miraglia

Giuseppe Pasquale Miraglia e la compagna Luana Foti che ha denunciato la scomparsa del 22enne di cui si sono perse le tracce a Pellaro dal 22 aprile. Quel giorno il ragazzo dopo una lite con la fidanzata è andato via diretto verso. Messinatoday.it - Interrompe la relazione con la compagna e sparisce nel nulla, si cerca Giuseppe Pasquale Miraglia Leggi su Messinatoday.it Sono ore di apprensione quelle che stanno vivendo la famiglia die laLuana Foti che ha denunciato la scomparsa del 22enne di cui si sono perse le tracce a Pellaro dal 22 aprile. Quel giorno il ragazzo dopo una lite con la fidanzata è andato via diretto verso.

Su altri siti se ne discute

Morte Maradona, l'ex compagna: «La psichiatra aveva una relazione con Diego» - Il processo per la morte di Diego Armando Maradona, avvenuta il 25 novembre 2020, si svolge non soltanto nell'aula della terza sezione penale del tribunale di San Isidro. Come tutto quello che ha... 🔗ilmattino.it

Lascia la compagna e sparisce nel nulla: il dramma di Davide, le disperate ricerche - Davide Ascia, 47 anni, originario della provincia di Caltanissetta, è scomparso in Germania. Si era trasferito a Monaco di Baviera nel febbraio 2024, dopo una separazione dalla moglie e alcuni conflitti familiari. In Germania lavorava come muratore e aveva intrapreso una relazione con una donna del posto, terminata però nel dicembre 2024. La sua scomparsa risale a gennaio 2025: l’ultimo contatto con la famiglia è avvenuto il 15 gennaio, durante il compleanno della sorella. 🔗thesocialpost.it

Relazione da incubo a Fenegrò: compagna maltrattata per 6 anni, 45enne allontanato - Per sei lunghi anni avrebbe trasformato la loro relazione in un incubo fatto di maltrattamenti e persecuzioni. Lei, dopo aver sopportato in silenzio troppo a lungo, ha trovato il coraggio di denunciare. È successo a Fenegrò, dove un 45enne è stato allontanato dalla casa familiare e gli è stato... 🔗quicomo.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Interrompe la relazione con la compagna e sparisce nel nulla, si cerca Giuseppe Pasquale Miraglia; Quando finisce un amore. Come superare la rottura di una relazione; Ghosting: perché fa così male quando qualcuno sparisce all'improvviso?; Fai sul serio o no? Quando lui sparisce e torna. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Continua a perseguitare l'ex compagna, arrestato - (ANSA) - PADOVA, 11 APR - Non si era rassegnato alla fine della relazione con l'ex compagna e avrebbe continuato a perseguitarla, infine è stato arrestato. Protagonista della vicenda un uomo di ... 🔗msn.com

Perseguita ex compagna, minacciata anche con un cacciavite: indagato un 70enne - LECCE - Una relazione ... e interrotta, ma nonostante questo un professionista 70enne residente a Lecce è finito nel registro degli indagati a seguito della denuncia della ex compagna, la quale ... 🔗lecceprima.it

Alisha Lehmann racconta la relazione con una sua ex compagna: «Tutti possono uscire con chi vogliono» - In primis, la relazione avuta (prima di quella attuale con Douglas Luiz) con Ramona Bachmann, giocatrice degli Houston Dash e compagna di squadra in Nazionale. «Ma siamo nel 2025. Ognuno può ... 🔗corriere.it