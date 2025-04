Milan vittoria a Venezia con gol di Pulisic e Gimenez Strefezza fa gioire il Como Genoa sconfitto

Leggi su Fanpage.it Le due partite della 34a giornata di Serie A si concludono 0-2 per i rossoneri, 1-0 per i lariani. I rossoneri soffrono e rischiano in Laguna ma capitalizzano la rete dell'americano in avvio di match. I lombardi sbloccano la sfida nella ripresa.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan-Como con Leao dall’inizio: all’andata siglò il gol-vittoria. In mediana … - Rafael Leao, attaccante rossonero, dovrebbe tornare in campo dall'inizio in occasione di Milan-Como di domani a 'San Siro'. Le ultime news 🔗pianetamilan.it

Venezia-Milan, Jovic titolare: cerca altri gol per tenersi il Diavolo - Dopo la doppietta all'Inter nel derby di Coppa Italia, sarà ancora Luka Jovic a scendere in campo dal 1' anche in Venezia-Milan di oggi 🔗pianetamilan.it

Serie C, Sestri Levante-Milan Futuro 1-2: Alesi-Ianesi, gol per la vittoria - Ecco, di seguito, cronaca e tabellino di 'acmilan.com' relativi a Sestri Levante-Milan Futuro, match vinto 2-1 dai rossoneri 🔗pianetamilan.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, vittoria a Venezia con gol di Pulisic e Gimenez. Strefezza fa gioire il Como, Genoa sconfitto; Serie A, Venezia-Milan 0-1: entrati negli ultimi 10' | LIVE News; Serie A, Venezia Milan : 2, Goal e Over 2.5 quote interessanti del match; Serie A: Venezia-Monza 1-0, Inter-Cagliari 3-1 e Juventus-Lecce 2-1. VIDEO. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Milan, vittoria a Venezia con gol di Pulisic e Gimenez. Strefezza fa gioire il Como, Genoa sconfitto - Le due partite della 34a giornata di Serie A si concludono 0-2 per i rossoneri, 1-0 per i lariani. I rossoneri soffrono e rischiano in Laguna ma capitalizzano la rete dell’americano in avvio di match. 🔗fanpage.it

Venezia-Milan diretta Serie A: gol di Pulisic - Reduce dalla vittoria in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, il Milan va alla ricerca dei tre punti in campionato. Trasferta al Penzo contro il Venezia per la squadra di Conceicao che deve risc ... 🔗msn.com

Serie A, Venezia-Milan 0-2: Pulisic regala tre punti al Diavolo, Gimenez si sblocca. Como batte il Genoa con Strefezza - Il gol decisivo è arrivato al 59' grazie a Strefezza, che ha regalato tre punti fondamentali alla squadra di Fabregas. Con questa vittoria, il Como sale a 42 punti in classifica, scavalcando il Genoa ... 🔗gonfialarete.com