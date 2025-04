Licenziati via e-mail 50 lavoratori de La Petroniana Vsg ritira l’appalto

Petroniana Srl, che gestiva la logistica in appalto per la multinazionale americana Vsg (ex Sirio), attiva nella metalmeccanica.51 lavoratori hanno ricevuto via Pec la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo. La maggior parte dei lavoratori coinvolti si trova a Ferrara, altri sono dislocati a Bologna e a Reggio Emilia.Perché i licenziamentiLa causa dei licenziamenti annunciati è il mancato rinnovo dell’appalto da parte di Vsg, che ha deciso di internalizzare la gestione della logistica.Dei lavoratori coinvolti, 15 hanno un contratto a tempo determinato in scadenza al 30 aprile e 21 sono a tempo indeterminato. Solo 14 dipendenti avrebbero una possibilità di riassunzione da parte di Petroniana. Quifinanza.it - Licenziati via e-mail 50 lavoratori de La Petroniana, Vsg ritira l’appalto Leggi su Quifinanza.it Dalla frazione San Giovanni del comune di Ostellato, in provincia di Ferrara, si è innescata una crisi occupazionale legata alla ditta LaSrl, che gestiva la logistica in appalto per la multinazionale americana Vsg (ex Sirio), attiva nella metalmeccanica.51hanno ricevuto via Pec la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo. La maggior parte deicoinvolti si trova a Ferrara, altri sono dislocati a Bologna e a Reggio Emilia.Perché i licenziamentiLa causa dei licenziamenti annunciati è il mancato rinnovo delda parte di Vsg, che ha deciso di internalizzare la gestione della logistica.Deicoinvolti, 15 hanno un contratto a tempo determinato in scadenza al 30 aprile e 21 sono a tempo indeterminato. Solo 14 dipendenti avrebbero una possibilità di riassunzione da parte di

Ne parlano su altre fonti

Stuart lascia Milano, rider “licenziati“ via email - I rider che lavoravano per la piattaforma del delivery Stuart hanno saputo del loro “licenziamento“ tramite una stringata email, arrivata a dicembre: "Dopo un’attenta valutazione abbiamo deciso di cessare i nostri servizi di consegna in Italia (...) Vorremmo cogliere l’occasione per ringraziarti della partnership di cui abbiamo goduto". Poche righe che si traducono nella perdita del lavoro per la piccola flotta di fattorini, inquadrati come liberi professionisti, che si occupavano delle consegne per la piattaforma caratterizzata dal colore blu dei “cubi“ portavivande, nata in Francia nel ... 🔗ilgiorno.it

Crisi Dupon, speranza e beffa: il 50% dei licenziati forse è salvo ma arrivano 8 interinali assunti - Badia Pavese, 25 marzo 2025 – Proprio nella Giornata europea del gelato artigianale, la metà dei lavoratori della Dupon dove si producono cialde ha saputo che rischia di perdere il posto di lavoro. Dei 33 dipendenti, il 90% delle quali sono donne, soltanto 16, scelti dal legale dell’azienda, potrebbero continuare a operare sulle macchine, gli altri si ritroverebbero disoccupati. “Solitamente in questo periodo dell’anno che è quello clou – spiega Sonila Lulia, delegata sindacale del Sì Cobas – in fabbrica operavano anche 50 addetti. 🔗ilgiorno.it

San Siro Inter, Scaroni ottimista: «Nuovo stadio coi nerazzurri? Probabilità superiori al 50%, porteremo qui le sedi dei due club! Vi spiego il progetto» - di RedazioneSan Siro Inter, Scaroni ottimista: le parole del presidente del Milan che spiega come stanno le cose per la realizzazione del nuovo stadio Intervistato da Il Foglio in occasione dell’evento per lo stadio San Siro, il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha aggiornato sulla questione che sta a cuore sia ai tifosi rossoneri che a quelli dell’Inter. PRESENZE ALLO STADIO –«I tifosi sono al centro della nostra attenzione, avere i tifosi al nostro fianco è importantissimo. 🔗internews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aprono la email e scoprono di essere senza più lavoro; Licenziamenti Ericsson, l’assessore Mascia riceve sindacati e lavoratori; Ferrara, 77 lavoratori della Regal Rexnord Tollok licenziati via mail. “Produzione trasferita in india e in Cina”. De Pascale: “Qui non si fa”; Microsoft licenzia le due dipendenti che avevano protestato contro l'utilizzo dell'Ai nel «genocidio in Medio Oriente». 🔗Cosa riportano altre fonti

Licenziati via e-mail 50 lavoratori de La Petroniana, Vsg ritira l’appalto - La multinazionale Vsg con sede a Ostellato ha deciso di internalizzare la logistica, per questo ha tagliato la commessa a La Petroniana. Questo alla base dei licenziamenti ... 🔗quifinanza.it

Aprono la email e scoprono di essere senza più lavoro - Una cinquantina i dipendenti coinvolti in una azienda logistica. I sindacati proclamano lo sciopero ... 🔗msn.com

Stuart lascia Milano, rider “licenziati” via email - Milano – I rider che lavoravano per la piattaforma del delivery Stuart hanno saputo del loro “licenziamento“ tramite una stringata email ... rider e ha dato il via a una trattativa per ... 🔗msn.com