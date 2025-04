Grave lutto per Roberto Saviano | Sono stato la tua sventura la mia vita è finita con te

Grave lutto per Roberto Saviano. Lo scrittore napoletano, autore di “Gomorra”, piange la scomparsa dell’adorata zia Silvana, detta Lalla, che . Grave lutto per Roberto Saviano: “Sono stato la tua sventura, la mia vita è finita con te” su Perizona.it Perizona.it - Grave lutto per Roberto Saviano: “Sono stato la tua sventura, la mia vita è finita con te” Leggi su Perizona.it per. Lo scrittore napoletano, autore di “Gomorra”, piange la scomparsa dell’adorata zia Silvana, detta Lalla, che .per: “la tua, la miacon te” su Perizona.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

“La mia vita è finita con te”. Grave lutto per Roberto Saviano, l’annuncio pieno di dolore - Roberto Saviano ha voluto condividere con i suoi lettori e follower un momento molto intimo e doloroso della sua vita. Lo scrittore ha pubblicato sui social una foto di sé bambino, stretto tra le braccia di una donna che, ha raccontato, è stata per lui una figura fondamentale, capace di accompagnarlo nei primi passi della vita con dolcezza e dedizione. In pochi minuti, il post è stato invaso da messaggi di affetto e solidarietà da parte di chi ha voluto far sentire la propria vicinanza all’autore in un momento così delicato. 🔗caffeinamagazine.it

“La mia vita finisce così”, gravissimo lutto per Roberto Saviano: dolore infinito - Grave lutto per Roberto Saviano, che nelle ultime ore ha voluto condividere con i suoi lettori e follower un momento di profonda sofferenza. Lo scrittore ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae da bambino, stretto tra le braccia di una donna che, come ha raccontato, è stata una figura fondamentale nei suoi primi anni di vita. In pochi minuti il post è stato sommerso da messaggi di affetto e solidarietà. 🔗thesocialpost.it

Stupidario sanremese: dalla “mano mozzata” di Elodie agli anatemi di Roberto Saviano - Ora che non ci sono baci tra due uomini o donne a sponsorizzare l’omosessualità e soggetti semi-nudi a cantare e ballare sopra il palco dell’Ariston, il delirio polemico woke e progressista si è fatto sentire, già a qualche giorno prima dell’inizio di Sanremo. Il primo campione del perbenismo è stato il rapper Jake la Furia del gruppo Club Dogo, che durante un’intervista su Rolling Stones ha spiegato che non avrebbe partecipato all’evento per motivi legati al “Fascismo della musica”, come se a dirigere l’orchestra al posto di Enrico Melozzi ci fosse Benito Mussolini. 🔗secoloditalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lutto per Roberto Saviano, l'addio alla zia: Per lei sono stato una sventura; Morte di Roberto De Simone, camera ardente al Teatro San Carlo, mercoledì funerali al Duomo. Lutto cittadino a Napoli; Morto Roberto De Simone, il cordoglio della Cultura. Manfredi: «Addolorati, perdiamo un riferimento»; Roberto Saviano fuori controllo, attacca anche Don Matteo: 360 omicidi tra Gubbio e Spoleto | .it. 🔗Approfondimenti da altre fonti

“La mia vita finisce così”, gravissimo lutto per Roberto Saviano: dolore infinito - Grave lutto per Roberto Saviano, che nelle ultime ore ha voluto condividere con i suoi lettori e follower un momento di profonda sofferenza. Lo scrittore ... 🔗thesocialpost.it

Lutto per Roberto Saviano, l'addio alla zia: "Per lei sono stato una sventura" - Con un post social, lo scrittore ha condiviso un ritratto di zia Silvana, sorella della sua mamma: "Provava a seguirmi e ad assistermi quando, all’inizio, le scorte mi spostavano continuamente, poi ne ... 🔗today.it

Roberto Saviano, l’ultimo saluto per la morte di sua zia Silvana/ “Le mie scelte hanno causato dolore…” - Silvana, teneramente chiamata alla: è morta la zia di Roberto Saviano e il toccante ultimo saluto dello scrittore commuove i social. 🔗ilsussidiario.net