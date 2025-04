Spazionapoli.it - ULTIM’ORA – Ancora guai per Conte: “Titolarissimo a rischio per Napoli-Torino”

Antoniopotrebbe fare a meno di un’altra pedina importante in vista della sfida di questa sera tra il suoe il.Mancano poche ore al fischio d’inizio della sfida tra ile il(il fischio d’inizio è in programma per questa sera alle ore 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona). Una tappa che può rivelarsi fondamentale per i sogni Scudetto del, in attesa anche di quello che sarà tra Inter e Roma nel pomeriggio.In questi minuti, arriva una notizia che però rischia di complicare i piani degli azzurri, che dovranno già fare a meno di David Neres, Alessandro Buongiorno e Juan Jesus per infortunio. Contro il, potrebbe esserci un’altra assenza pesante in attacco.News SSC, febbre per Raspadori: è in dubbioGiacomo Raspadori è in forte dubbio per la sfida tra il suoe ildi questa sera: a lanciare l’è Sky Sport, che parla di febbre per l’attaccante numero 81 degli azzurri.