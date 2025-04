Giubileo degli adolescenti in 200mila ' invadono' Roma

adolescenti che da questa mattina hanno inondato, come un fiume in piena, piazza San Pietro. "La juventud del Papa", oltre 200 mila, arrivata da tutto il mondo a Roma per celebrare il loro Giubileo. Numerosi i gruppi dall'Italia, ma anche da Stati Uniti, Brasile, India, Spagna, Portogallo, Francia, Ucraina, Regno Unito, Germania, Cile, Venezuela, Messico, Australia, Argentina, Nigeria, Australia. E stamani per la messa presieduta dal cardinale Pietro Parolin, nel secondo giorno dei Novendiali, affollano piazza San Pietro e le vie limitrofe, scuole, parrocchie e semplici cittadini. Ricordi e celebrazioni Hanno ancora gli occhi lucidi e sono commossi pensando al Pontefice appena deceduto, ma oggi vogliono vivere una giornata di festa, proprio come avrebbe voluto Francesco che considerano "il Papa dei giovani, il nostro Pontefice", dicono ad AGI. Agi.it - Giubileo degli adolescenti, in 200mila 'invadono' Roma Leggi su Agi.it AGI - È il day after e le lacrime di tristezza per i funerali di Papa Francesco sono sostituite dai sorrisi di ragazzi eche da questa mattina hanno inondato, come un fiume in piena, piazza San Pietro. "La juventud del Papa", oltre 200 mila, arrivata da tutto il mondo aper celebrare il loro. Numerosi i gruppi dall'Italia, ma anche da Stati Uniti, Brasile, India, Spagna, Portogallo, Francia, Ucraina, Regno Unito, Germania, Cile, Venezuela, Messico, Australia, Argentina, Nigeria, Australia. E stamani per la messa presieduta dal cardinale Pietro Parolin, nel secondo giorno dei Novendiali, affollano piazza San Pietro e le vie limitrofe, scuole, parrocchie e semplici cittadini. Ricordi e celebrazioni Hanno ancora gli occhi lucidi e sono commossi pensando al Pontefice appena deceduto, ma oggi vogliono vivere una giornata di festa, proprio come avrebbe voluto Francesco che considerano "il Papa dei giovani, il nostro Pontefice", dicono ad AGI.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Una marea di giovanissimi "travolge" San Pietro: in più di 200mila per il Giubileo degli adolescenti - I numeri hanno superato ogni aspettativa. Sono oltre 200mila i giovanissimi arrivati nell’area di piazza San Pietro per il Giubileo degli Adolescenti, iniziato il 25 aprile. Il dato arriva dal centro per la gestione della sicurezza della questura di Roma: “Grazie alla collaborazione della... 🔗romatoday.it

Giubileo degli adolescenti, i ragazzi invadono la Basilica di San Pietro e Paolo - Chi si sarebbe mai aspettato che il giorno del Giubileo degli adolescenti, tanto voluto da Papa Francesco, avrebbe coinciso con i suoi funerali. Sabato 26 aprile 2025 è una giornata destinata a regalare ai pellegrini accorsi a Roma emozioni contrastanti: da una parte la gioia di esserci e di condividere momenti significativi nella fede, dall'altra la tristezza per l'ultimo saluto al pontefice argentino appena venuto a mancare. 🔗iltempo.it

Piazza San Pietro ancora stracolma, in 200mila in Vaticano per il Giubileo degli adolescenti. Lunghe file per visitare la tomba di papa Francesco - All’indomani dei funerali di Papa Francesco, piazza San Pietro è ancora stracolma di persona. Secondo la Sala stampa vaticana, sono circa 200mila i fedeli che si sono ritrovati per ascoltare la messa celebrata dal cardinale Pietro Parolin in suffragio di Bergoglio e in occasione del Giubileo degli adolescenti. «La gioia pasquale, che ci sostiene nell’ora della prova e della tristezza, oggi è qualcosa che si può quasi toccare in questa piazza. 🔗open.online

Su questo argomento da altre fonti

Giubileo degli adolescenti per la messa a San Pietro attesi 130mila partecipanti da tutto il mondo; Giubileo degli adolescenti: 120mila giovani invadono Roma tra maglie verdi, app e il lamento per il Papa. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il Giubileo degli adolescenti, 200mila partecipanti, un afflusso sopra le previsioni - Superati i 200mila partecipanti al Giubileo degli adolescenti. 🔗ansa.it

Giubileo degli adolescenti: oltre 200mila partecipanti e sicurezza garantita - Un evento straordinario che ha superato ogni aspettativa, senza criticità grazie alla sicurezza coordinata. 🔗notizie.it

Giubileo adolescenti, in 200mila, afflusso sopra previsioni - Superati i 200mila partecipanti al Giubileo degli adolescenti. L'afflusso, ancora in corso, supera le previsioni. Lo si apprende dalla Questura che sottolinea come grazie alla collaborazione della pro ... 🔗quotidiano.net