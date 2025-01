Laspunta.it - Grottaferrata: da domenica 2 febbraio si apre il Playground

2025 sial pubblico ildi Via Cicerone con un evento voluto dall’Amministrazione Di Bernardo, che coinvolgerà i dipendenti comunali e gli amministratori di. Per l’occasione infatti, dalle ore 10:00, si terrà un piccolo torneo di squadre miste di calcio e di pallavolo che ha sicuramente l’obiettivo di aprire ufficialmente al pubblico il nuovo, ma anche di passare una mattinata di spensieratezza insieme a coloro che tutti i giorni si impegnano per la città. Al termine dei tornei, ilsarà a disposizione della cittadinanza e di quanti vorranno liberamente divertirsi.L’Istituto comprensivo Statale “Giovanni Falcone” potrà avvalersi dei campi gioco delin esclusiva, durante gli orari di lezione, avendo la facoltà nella sua autonomia gestionale di valutare le modalità di utilizzo dell’area e facendo accedere gli studenti attraverso un cancello di collegamento, appositamente realizzato dall’Amministrazione.