“Gli italiani hanno buona fiducia nelle istituzioni, preoccupano economia e guerre”

“Glimoltaforze dell’ordine, nel presidente della Repubblica, nel Servizio Sanitario Nazionale, nella magistratura e nella scuola, mentre ne ripongono meno nel parlamento. L’Europa si trova davanti a una sfida: ha beneficiato del voto, ma a fare la differenza sarà la sua capacità di affrontare i problemi e di essere forte considerando che dall’altra parte del mondo alla guida degli Stati Uniti c’è Donald Trump”. Così Livio Gigliuto, presidente dell’Istituto Piepoli, affermata realtà di ricerche di marketing e di opinione, traccia una panoramica su ciò che pensano i cittadini in merito al rapporto con le.Venerdì 31 gennaio alle 18.30 alla sede dell’associazione Innova, in via San Benedetto, 3 a Bergamo, presenterà “L’Opinione deglitra il 2023 e il 2024”, il volume che ha curato assieme a Sara Merigo.