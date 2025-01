Germania | Bocciata la legge sulla stretta ai migranti

Leggi su Essere-informati.it

laaiLa proposta didella CDU/CSU per un inasprimento delle politiche migratorie non ha ottenuto la maggioranza necessaria al Bundestag, portando a un acceso scambio di accuse tra i partiti.Il rigetto della proposta e il dibattito sull'AfDIl Bundestag ha bocciato il disegno didella CDU/CSU volto a limitare l'immigrazione, un testo che aveva scatenato forti polemiche a causa della possibile approvazione con il sostegno dell'AfD. Come annunciato dalla presidente della seduta, Petra Pau, la cosiddetta "limitazione dei flussi migratori" non ha superato la seconda lettura, rendendo inutile una terza con votazione finale.Secondo i dati ufficiali del Bundestag, 692 deputati hanno espresso il loro voto: 338 favorevoli, 349 contrari e 5 astenuti.