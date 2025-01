Lanazione.it - Forlì-Tau Altopascio, sfida d’alta quota: per la prima volta allestito un bus dei tifosi amaranto

Non sarà decisiva per la vittoria finale del campionato perché mancheranno ancora 12 gare, ma certamente, nel caso del successo di una o dell’altra, uno scossone alla classifica lo darà di sicuro. La partita del “Morgagni“ (uno stadio da C) di domenica prossima fra ile il Tau, entrambe leader a48 punti, insieme al Ravenna, della serie D girone D, è attesissima sia nel capoluogo romagnolo sia nella cittadina del Tau. Per lain assoluto da quando il Tau ha militato in Eccellenzae nel Nazionale Dilettanti poi, vieneun bus che domenica mattina si metterà in partenza per seguire la squadra. Circa 50saranno presenti a sostenere Motti e compagni. In precedenza molte le auto private in alcune trasferte, stala tifoseria si organizza.