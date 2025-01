Biccy.it - Fabrizio Corona risponde a Fedez punto per punto

Al lungo sfogo dinon ha risposto solo Selvaggia Lucarelli, ma anche.Selvaggia Lucarellisu: la sua analisi https://t.co/KbXlysaico— BICCY.IT (@BITCHYFit) January 31, 2025Il podcaster ha ripresoperla risposta del rapper e ha precisato alcune cose. Citando la frase scritta da“L’idea che io abbia pensato di lasciare mia moglie nel giorno del matrimonio per fuggire dall’altra parte d’Italia è semplicemente ridicola“,ha risposto: “Non abbiamo mai detto che voleva lasciare l’Italia“.Riprendendo la frase: “Ho incontrato Angelica pochi mesi prima del matrimonio, ci siamo allontanati per concentrarci sulle nostre vite. Mi sono riavvicinato in un momento di difficoltà personale, senza che ci fosse alcun piano premeditato, quando il matrimonio aveva già affrontato crisi profonde che non siamo riusciti a risolvere anche dopo averci provato“,ha approvato: “Questo è vero e l’abbiamo raccontato“.