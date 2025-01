Liberoquotidiano.it - "Ecco cosa pretendo adesso dai magistrati". Meloni indagata, la furia di Bignami in diretta: scacco matto alle toghe? | Video

"Atto dovuto", spiegano l'Associazione nazionale, Pierluigi Bersani, il Pd e tutta la sinistra unita riguardo all'avviso di garanzia inviato dalla Procura di Roma alla premier Giorgia, al sottosegretario Mantovano e ai ministri Nordio e Piantedosi sul caso Almasri. E questo perché "c'era una denuncia nominale depositata dall'avvocato Luigi Li Gotti". No, replica il presidente del Consiglio, è stato "un atto voluto". E questo pensa anche Galeazzo, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, che ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, lancia una "provocazione" per mettere spal muro certa magistratura. "Da italianooggi tutti gli italiani che subiscono rapine, scippi, violenze, tutte le donne che girano per strada e vengono molestate aggredite dopo 3 giorni trovino una risposta dalla magistratura in 3 giorni".