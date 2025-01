È andata in confessionale a dirlo Grande Fratello la scelta di Helena | cosa ha riferito

Leggi su Caffeinamagazine.it

Tensione alle stelle aldurante l’ultima puntata in diretta,in onda il 30 gennaio. Oltre all’eliminazione di Bernardo, nel corso della serata ci sono stati momenti difficili per Alfonso Signorini, che ha dovuto contenere la rabbia dei concorrenti. Anche se Lorenzo sembra abbia lanciato una sedia durante una pausa pubblicitaria, a causa del troppo spazio dato a.A proposito proprio di, dopo la puntata pare che abbia smascherato di fatto il. La produzione, e di conseguenza anche il conduttore, sarebbe a conoscenza di qualdi personale relativo alla modella brasiliana. Eppure finora non ne hanno mai discusso pubblicamente. Questo ha inevitabilmente creato molto nervosismo nel pubblico.Leggi anche: “Sentitole ha detto?! Ma.