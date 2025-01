Ilrestodelcarlino.it - Dragomir avverte L’Aquila: "Ce la metteremo tutta"

Domenica scorsa ad Isernia ha fatto il suo esordio da titolare, tra l’altro adattandosi sulla sinistra della linea difensiva, disimpegnandosi bene in un match molto delicato. Ha rotto dunque il ghiaccio con il gialloblù Cosmin, esterno classe 2006, che ha raccontato le emozioni dell’esordio e anche il suo ambientamento in collegamento con Lunediretta su Tv Centro Marche. "E’ stata una gara dura e maschia per un risultato che è molto utile per noi. L’Isernia ha trovato un eurogol ma noi siamo stati bravi a reagire subito e devo dire che non avremmo meritato assolutamente la sconfitta. Non smettiamo mai di crederci e abbiamo reagito subito trovando il gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo". Sette punti in tre gare e una inversione arrivata con Fabio Brini in panchina: "Il mister ha grandissima esperienza, sa stare in campo e con i giocatori.