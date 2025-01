Ilrestodelcarlino.it - Dipendenza e sperpero. Nel gioco online si spende ormai quanto nella spesa alimentare

Nel 2023 i cesenati si sono giocati on line 23 milioni di euro in più rispetto a tutti gli altri comuni dell’Emilia-Romagna. Lo dice l’indagine regionale di Cgil, Spi Cgil, Federconsumatori e Auser Emilia Romagna, presentata in questi giorni, che mette nero su bianco un trend allarmante: i dati dell’azzardo sono in crescita esponenziale. Nel quadro più ampio spicca l’alta intensità di tendenza tra Cesena e Vallesavio. Per capirci meglio: Bagno di Romagna, con i suoi 2.240 euro procapite raddoppia i numeri dell’anno precedente. Ma c’è anche una nota positiva: i 6 milioni di raccolta in menopiccola Roncofreddo. E poi , allargando alla provincia, ecco Forlimpopoli, che con 2.787 euro pro-capite è il quinto comune per giocato in Regione (era quarto nel 2022). Anche Bertinoro ha visto una crescita anomala, oltre il 50 per cento, mentre Castrocaro Terme è la Las Vegas della provincia, con una raccolta complessiva superiore ai 4.